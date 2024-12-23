Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Сокращение количества документов для записи в детский сад
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
23 декабря 2024 18:15  [84] Резиденты ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске смогут передавать арендные права на участки в залог
23 декабря 2024 17:52  [101] Игорь Норенков: "Ожидаем успешного исполнения бюджета на 2025 год с показателями, превышающими текущие планы"
23 декабря 2024 15:59  [133] Александр Шаронов: "Областной бюджет на 2025 является реалистичным, сбалансированным, но непростым"
23 декабря 2024 14:58  [163] Около 2 млн кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2024 году
23 декабря 2024 14:05  [184] Несколько банков профинансируют строительство ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург
20 декабря 2024 17:58  [766] Нижегородские власти предоставят субсидии на лизинг и кредиты 32 компаниям
20 декабря 2024 14:33  [628] Ключевая ставка в России сохранена на уровне 21%
20 декабря 2024 11:44  [531] Льготный налоговый вычет для сотовых операторов ввели в Нижегородской области
20 декабря 2024 08:57  [523] Марат Хуснуллин сообщил о критичном росте цен на стройматериалы в РФ
19 декабря 2024 19:11  [600] Проект изменений в региональный закон о регулировании земельных отношений принят в I чтении
Экономика

Игорь Норенков: "Ожидаем успешного исполнения бюджета на 2025 год с показателями, превышающими текущие планы"

23 декабря 2024 17:52  [101] Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Областной бюджет на 2025 год и плановый период формировался с учетом ожидаемого роста экономики Нижегородской области по всем основным показателям, включая увеличение зарплаты в социальной сфере и реальном секторе. В главном финансовом документе учтена информация о прогнозируемом поступлении налога на доходы физических лиц, на имущество организаций, на прибыль и других. Эти данные дают основания ожидать среднегодовой рост по всем налогам", - заявил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"Расходы бюджета по-прежнему остаются социально ориентированными. Все социальные выплаты увеличиваются и индексируются, включая новые выплаты для участников специальной военной операции и членов их семей. Это важный пакет мер социальной поддержки. В Федеральном бюджете РФ еще будут происходить уточнения, что даст дополнительные возможности для реализации социальных проектов, связанных с медициной, здравоохранением, строительством новых школ и развитием спорта. Также мы надеемся, что промышленные предприятия региона смогут войти в федеральные программы поддержки инвестиционной деятельности и получить финансирование от Федерального фонда развития промышленности. Нижегородский региональный фонд развития промышленности также активно поддерживает такие проекты, и губернатор лично курирует крупнейшие производственные инициативы", - продолжил Игорь Норенков.

"В Нижегородской области продолжится поддержка инфраструктуры, включая особые экономические зоны и промышленные парки. На декабрьском заседании мы приняли закон о предоставлении налоговых льгот для предприятий – резидентов и управляющих компаний технопарков и промышленных парков, что создаёт необходимые условия для динамичного развития этой сферы. В регионе будет продолжена реализация масштабных инфраструктурных проектов, требующие привлечения финансирования, в том числе бюджетных кредитов. И здесь важным подспорьем станет решение о списании двух третей бюджетных кредитов, которые можно будет направить на такие крупные проекты развития. Считаю, что все эти обстоятельства создадут условия для успешного исполнения бюджета с показателями, превышающими текущие планы", - подчеркнул Игорь Норенков.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Законодательное собрание Игорь Норенков
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph