Игорь Норенков: "Ожидаем успешного исполнения бюджета на 2025 год с показателями, превышающими текущие планы" Экономика

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"Областной бюджет на 2025 год и плановый период формировался с учетом ожидаемого роста экономики Нижегородской области по всем основным показателям, включая увеличение зарплаты в социальной сфере и реальном секторе. В главном финансовом документе учтена информация о прогнозируемом поступлении налога на доходы физических лиц, на имущество организаций, на прибыль и других. Эти данные дают основания ожидать среднегодовой рост по всем налогам", - заявил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"Расходы бюджета по-прежнему остаются социально ориентированными. Все социальные выплаты увеличиваются и индексируются, включая новые выплаты для участников специальной военной операции и членов их семей. Это важный пакет мер социальной поддержки. В Федеральном бюджете РФ еще будут происходить уточнения, что даст дополнительные возможности для реализации социальных проектов, связанных с медициной, здравоохранением, строительством новых школ и развитием спорта. Также мы надеемся, что промышленные предприятия региона смогут войти в федеральные программы поддержки инвестиционной деятельности и получить финансирование от Федерального фонда развития промышленности. Нижегородский региональный фонд развития промышленности также активно поддерживает такие проекты, и губернатор лично курирует крупнейшие производственные инициативы", - продолжил Игорь Норенков.

"В Нижегородской области продолжится поддержка инфраструктуры, включая особые экономические зоны и промышленные парки. На декабрьском заседании мы приняли закон о предоставлении налоговых льгот для предприятий – резидентов и управляющих компаний технопарков и промышленных парков, что создаёт необходимые условия для динамичного развития этой сферы. В регионе будет продолжена реализация масштабных инфраструктурных проектов, требующие привлечения финансирования, в том числе бюджетных кредитов. И здесь важным подспорьем станет решение о списании двух третей бюджетных кредитов, которые можно будет направить на такие крупные проекты развития. Считаю, что все эти обстоятельства создадут условия для успешного исполнения бюджета с показателями, превышающими текущие планы", - подчеркнул Игорь Норенков.