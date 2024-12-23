Нижегородец избежал принудительной реализации имущества, подписав контракт с Минобороны для участия в СВО Общество

Фото: Дом народного единства

Житель Нижегородской области избежал реализации имущества стоимостью более 1 млн рублей, заключив контракт с Минобороны для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по региону.

В Краснооктябрьском районном отделении судебных приставов в отношении гражданина возбуждены исполнительные производства по кредитным платежам. Мужчина в срок для добровольного погашения задолженности никаких действий не принял. С целью взыскания долга судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на садовый дом и земельный участок стоимостью более 1 млн рублей.

Однако принудительная реализация имущества в счет погашения задолженности не состоялась. К судебному приставу обратился отец должника с заявлением о прекращении исполнительных производств, возбужденных в отношении его сына, так как он заключил контракт с Минобороны РФ и направился в зону проведения специальной военной операции. Сотрудник службы запросил информацию в военном комиссариате, где данную информацию подтвердили.

В соответствии с Федеральном законом от 23.11.2024 № 391-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и Федеральный закон "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" судебный пристав прекратил исполнительные производства в отношении должника, а арестованное имущество отозвал с реализации. Гражданин, заключив контракт, смог сохранить свое имущество и тем самым поставить точку в вопросах образовавшихся задолженностей.

Таким образом, благодаря работе судебного пристава сохранены гарантии для защитника России, который выполняет задачи в зоне СВО. ГУФССП РФ по Нижегородской области напоминает, что в целях оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо обратиться в структурное подразделение ФССП России, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат управления территориального органа ФССП России в любой рабочий день. Также с данным вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту.