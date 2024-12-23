Нижегородский район признан самым благоустроенным районом Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский район признан самым благоустроенным районом Нижнего Новгорода по итогам конкурса благоустройства среди муниципальных образований в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как пояснили в правительстве Нижегородской области, ежегодный конкурс на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" проходит уже в 18-й раз, в нем принимают участие практически все муниципальные образования и городские округа.

По итогам конкурса первое место среди районов Нижнего Новгорода занял Нижегородский район, второе - Сормовский район, третье – Автозаводский район.

По словам главы Нижегородского района Алексея Рыболовлева, на конкурс были представлены реализованные в районе проекты в сфере благоустройства и дорожного строительства.

"Ежегодно нижегородцы выбирают самые важные объекты, которые, по их мнению, должны войти в программу "Формирование комфортной городской среды" и губернаторский проект инициативного бюджетирования "Вам решать!". Благодаря этим проектам у нас в Нижегородском районе появляются современные общественные пространства, радующие не только жителей, но и туристов со всей страны. Так, в том числе по этим проектам мы открыли парк Кулибина, сквер Большие овраги, установили четыре детских и спортивную площадку, отремонтировали более 120 тысяч кв. м дорог. Работа по благоустройству и преображению Нижегородского района не останавливается: в этом году мы привели в порядок Лопатинский овраг, скверы по ул. Ильинской и у Зачатьевской башни, Касьяновский овраг и другие объекты", – отметил он.

"Цель конкурса – отметить по итогам года лучшие муниципальные образования в сфере благоустройства. Принимая решение, комиссия учитывает не только проведенные в этом году работы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", но и содержание дорог, фасадов, озеленение - то, что в конечном счете формирует качество городской среды", - подчеркнул и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Куренков.

Напомним, всего за время реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижнем Новгороде было благоустроено 170 общественных пространств по всему городу.