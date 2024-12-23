Объёмы выдач кредитов наличными за год сократились на 59% Экономика

Объёмы выдач кредитов наличными в России сократились на 59% по сравнению с ноябрём прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, приведённые Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ).

В ноябре 2024 года банки выдали россиянам 1,38 млн кредитов наличными на 193,49 млрд рублей - это самый низкий уровень кредитования в сегменте за последние два года, отмечают специалисты ОКБ.

За год количество выдач сократилось на 47%. При этом средний размер кредита наличными за год снизился на 24%: со 184 тысяч рублей до 140 тысяч, что стало самым низким показателем в сегменте за последние 6 лет. Средний срок кредитования также сократился и составляет 2 года.

Всего по итогам 11 месяцев 2024 года россияне оформили в банках 26,98 млн кредитов наличными на 5,14 трлн руб.

В Нижегородской области в ноябре было выдано 33,58 тысячи кредитов на 3,89 млрд рублей. При этом, для сравнения, в сентябре было оформлено 53,67 тысячи кредитов на 8,18 млрд рублей.