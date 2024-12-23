Подрядчик продолжает замену трамвайных путей на улице Ильинской

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Устройство трамвайных путей проходит на улице Ильинской в Нижнем Новгороде на этой неделе.
Как рассказали в "Центре развития транспортных систем" региона, в областном центре продолжаются масштабные работы по замене трамвайной инфраструктуры.
Так, на улице Белинского идет бурение и установка закладных деталей под монтаж опор. На улице Кузнечихинской идет устройство подстилающего слоя из щебня, сварка рельсовых стыков, сборка и балластировка рельсошпальной решетки.
На улице Бекетова также продолжается устройство покрытия трамвайных путей из бетона.
На участке от проспекта Кирова до Автозаводского универмага производится монтаж контактной сети. На "петле" в районе остановки "Малышево" завершено устройство верхнего строения пути на монолитном основании. На участке до "петли" Гнилицы идут демонтаж рельсошпальной решетки и вывоз рельсов.
Напомним, что реконструкция трамвайных путей на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году.
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