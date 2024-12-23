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Общество

Подрядчик продолжает замену трамвайных путей на улице Ильинской

24 декабря 2024 11:17  [80] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Устройство трамвайных путей проходит на улице Ильинской в Нижнем Новгороде на этой неделе.

Как рассказали в "Центре развития транспортных систем" региона, в областном центре продолжаются масштабные работы по замене трамвайной инфраструктуры.

Так, на улице Белинского идет бурение и установка закладных деталей под монтаж опор. На улице Кузнечихинской идет устройство подстилающего слоя из щебня, сварка рельсовых стыков, сборка и балластировка рельсошпальной решетки.

На улице Бекетова также продолжается устройство покрытия трамвайных путей из бетона.

На участке от проспекта Кирова до Автозаводского универмага производится монтаж контактной сети. На "петле" в районе остановки "Малышево" завершено устройство верхнего строения пути на монолитном основании. На участке до "петли" Гнилицы идут демонтаж рельсошпальной решетки и вывоз рельсов.

Напомним, что реконструкция трамвайных путей на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай
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