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Бизнес

МТС запустит в Нижегородской области отечественные базовые станции в 2025 году

24 декабря 2024 11:33  [88] Бизнес

Фото: МТС

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией "ИРТЕЯ". В первом квартале 2025 года МТС запустит 5 таких станций в Нижегородской области.
 
До конца 2024 года компания установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части, и юга России. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.
 
Первые базовые станции российского производства будут запущены в Нижегородской области в населённых пунктах: Навашинский городской округ, городской округ город Бор, Уренский район и Краснобаковский район.
 
"Нижегородская область - один из лидеров по развитию технологий среди других регионов России. Здесь расположены крупные научные центры, университеты и инновационные компании. Столица региона уже много лет служит площадкой для тестирования и внедрения новых цифровых технологий. Запуск первых отечественных базовых станций "ИРТЕЯ" в Нижегородской области — это значимый шаг к импортозамещению и укреплению технологического суверенитета региона", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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Теги:
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