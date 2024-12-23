МТС запустит в Нижегородской области отечественные базовые станции в 2025 году Бизнес

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МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией "ИРТЕЯ". В первом квартале 2025 года МТС запустит 5 таких станций в Нижегородской области.



До конца 2024 года компания установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части, и юга России. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.



Первые базовые станции российского производства будут запущены в Нижегородской области в населённых пунктах: Навашинский городской округ, городской округ город Бор, Уренский район и Краснобаковский район.



"Нижегородская область - один из лидеров по развитию технологий среди других регионов России. Здесь расположены крупные научные центры, университеты и инновационные компании. Столица региона уже много лет служит площадкой для тестирования и внедрения новых цифровых технологий. Запуск первых отечественных базовых станций "ИРТЕЯ" в Нижегородской области — это значимый шаг к импортозамещению и укреплению технологического суверенитета региона", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.