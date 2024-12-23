"Единая Россия" представила инициативы по развитию семейной политики Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год "Единая Россия" представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы.

"На прошедшем Съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведет работу, реализуя поручение президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач –поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер", - напомнил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Он также отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы.

"Мы закрепляем статус студенческой семьи – законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности", - рассказал секретарь Генсовета партии.

Как сообщила глава комиссии "Единой России" по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов.

"Введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребенок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Еще более 100 инициатив - в разработке", - сообщила она.

Помимо этого, президент поддержал инициативу "Единой России" и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

На федеральном уровне партия продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки – этот вопрос также звучал на прямой линии с президентом.

Также партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

"В топ самых распространенных мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее. Мы считаем, что этот перечень нужно расширять", - отметила Анна Кузнецова.

Партия будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей.

"После принятия законопроекта о студенческой семье в первом чтении, в регионах мы получили волну поддержки. В некоторых субъектах уже действуют такие меры, как специальные программы студенческого маткапитала, единовременная выплата в связи с рождением ребенка в студенческой семье. На основе региональных практик будем формировать "золотой стандарт" поддержки студенческой семьи совместно с

Минобрнауки", - отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, партия вместе с партнерскими организациями реализует проекты по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, проводит регулярный мониторинг детской инфраструктуры, а также организует обследования и лечение для детей с особенностями развития. Эти направления работы "Единая Россия" продолжит.

Как отметил, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Алексей Антонов, в регионе ведется большая системная работа, направленная на поддержку семей с детьми.

"Мы системно продолжаем совершенствовать законодательство в сфере социальной поддержки семей. В этом году мы приняли целый ряд мер поддержки многодетных семей – это ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за жилое помещение, сохранение мер соцподдержки на период поступления ребенка в суз или вуз, расширение возможностей использования маткапитала, увеличение ежемесячной выплаты для "матерей-героинь" в 10 раз и для родителей, воспитавших десять и более детей" - сообщил он.

Кроме того, по инициативе фракции "Единой России" в региональном парламенте в Нижегородской области принят ряд законопроектов по поддержке детей-сирот и приемных семей.

"Так, по инициативе нашей фракции в региональном парламенте, увеличен ежемесячный размер пособия на опекаемых детей до 16 тысяч рублей, а на детей-инвалидов до 17 тысяч рублей. Увеличена единовременная выплата при усыновлении или удочерении - до 300 тысяч рублей на детей до 7 лет и до 500 тысяч рублей на детей-инвалидов, детей старше 7 лет или братьев и сестер. В разы увеличился размер вознаграждения приемным родителям детей-инвалидов. В зависимости от степени ограничений по здоровью он составит свыше 30 тысяч или 40 тысяч в месяц", - пояснил руководитель

фракции.

Он также подчеркнул, что расширение мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей – важнейшее направление.

"Конечно, не оставляем без внимания и участников СВО и членов их семей. В этом году мы предусмотрели процесс упрощения получения земельных участков через новый инструмент – земельный сертификат. Участникам СВО, ранее получившим земельный участок в составе многодетной семьи, предоставлено право на бесплатное получение земли для ведения личного подсобного хозяйства. Также продлено действие льготы, освобождающей участников СВО от уплаты транспортного налога", - добавил Алексей Антонов.

Напомним, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия – приоритет народной программы "Единой России" и партийного проекта "Крепкая семья". В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.