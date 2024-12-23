"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 декабря 2024 12:47  [90] Россиян предупредили о серьёзном повышении стоимости аренды квартир в 2025 году
24 декабря 2024 12:39  [91] "Единая Россия" представила инициативы по развитию семейной политики
24 декабря 2024 12:23  [94] Нижегородцы направили более 80 тысяч обращений через обновленные МЦУ в 2024 году
24 декабря 2024 12:16  [93] Программа арт-резиденций Нижегородской области продолжится в 2025 году
24 декабря 2024 11:44  [141] Нижегородские поликлиники с 28 декабря переходят на усиленный режим работы
24 декабря 2024 11:17  [152] Подрядчик продолжает замену трамвайных путей на улице Ильинской
24 декабря 2024 09:44  [165] ГОСТ на шаурму вступит в силу в России в 2025 году 
24 декабря 2024 08:58  [202] Дворник стал самой дефицитной профессией в Нижегородской области в 2024 году
24 декабря 2024 08:15  [262] Все нижегородцы будут получать дополнительные выплаты при рождении и воспитании детей
24 декабря 2024 07:38  [193] Около 1,5 тысячи мусорных контейнеров установят в Нижнем Новгороде в 2025 году
Общество

"Единая Россия" представила инициативы по развитию семейной политики

24 декабря 2024 12:39  [91] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год "Единая Россия" представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы.

"На прошедшем Съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведет работу, реализуя поручение президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач –поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер", - напомнил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Он также отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы.

"Мы закрепляем статус студенческой семьи – законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности", - рассказал секретарь Генсовета партии.

Как сообщила глава комиссии "Единой России" по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов.

"Введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребенок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Еще более 100 инициатив - в разработке", - сообщила она.

Помимо этого, президент поддержал инициативу "Единой России" и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

На федеральном уровне партия продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки – этот вопрос также звучал на прямой линии с президентом.

Также партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

"В топ самых распространенных мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее. Мы считаем, что этот перечень нужно расширять", - отметила Анна Кузнецова.

Партия будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей.

"После принятия законопроекта о студенческой семье в первом чтении, в регионах мы получили волну поддержки. В некоторых субъектах уже действуют такие меры, как специальные программы студенческого маткапитала, единовременная выплата в связи с рождением ребенка в студенческой семье. На основе региональных практик будем формировать "золотой стандарт" поддержки студенческой семьи совместно с
Минобрнауки", - отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, партия вместе с партнерскими организациями реализует проекты по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, проводит регулярный мониторинг детской инфраструктуры, а также организует обследования и лечение для детей с особенностями развития. Эти направления работы "Единая Россия" продолжит.

Как отметил, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Алексей Антонов, в регионе ведется большая системная работа, направленная на поддержку семей с детьми.

"Мы системно продолжаем совершенствовать законодательство в сфере социальной поддержки семей. В этом году мы приняли целый ряд мер поддержки многодетных семей – это ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за жилое помещение, сохранение мер соцподдержки на период поступления ребенка в суз или вуз, расширение возможностей использования маткапитала, увеличение ежемесячной выплаты для "матерей-героинь" в 10 раз и для родителей, воспитавших десять и более детей" - сообщил он.

Кроме того, по инициативе фракции "Единой России" в региональном парламенте в Нижегородской области принят ряд законопроектов по поддержке детей-сирот и приемных семей.

"Так, по инициативе нашей фракции в региональном парламенте, увеличен ежемесячный размер пособия на опекаемых детей до 16 тысяч рублей, а на детей-инвалидов до 17 тысяч рублей. Увеличена единовременная выплата при усыновлении или удочерении - до 300 тысяч рублей на детей до 7 лет и до 500 тысяч рублей на детей-инвалидов, детей старше 7 лет или братьев и сестер. В разы увеличился размер вознаграждения приемным родителям детей-инвалидов. В зависимости от степени ограничений по здоровью он составит свыше 30 тысяч или 40 тысяч в месяц", - пояснил руководитель
фракции.

Он также подчеркнул, что расширение мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей – важнейшее направление.

"Конечно, не оставляем без внимания и участников СВО и членов их семей. В этом году мы предусмотрели процесс упрощения получения земельных участков через новый инструмент – земельный сертификат. Участникам СВО, ранее получившим земельный участок в составе многодетной семьи, предоставлено право на бесплатное получение земли для ведения личного подсобного хозяйства. Также продлено действие льготы, освобождающей участников СВО от уплаты транспортного налога", - добавил Алексей Антонов.

Напомним, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия – приоритет народной программы "Единой России" и партийного проекта "Крепкая семья". В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph