Нижегородская область заключила 16 договоров о строительстве жилья по КРТ Экономика

Фото: Оксана Денисова

В Нижегородской области заключено 16 договоров о застройке земельных участков по механизму комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Морозов в ходе пресс-конференции в НОИЦ 24 декабря.

По его словам, от реализации этих земельных участков регион получил 803 млн рублей.

"В рамках заключенных соглашений инвесторы обязаны построить 15 детских садов, две школы, три поликлиники и отреставрировать 11 жилых домов- объектов культурного наследия. Такого раньше не было, чтобы в регионе инвесторы за свой счет строили социальные объекты", - пояснил Морозов.

Замгубернатора добавил, что всего в проработке в Нижегородской области находится реализация 50 площадок для застройки по КРТ, где планируется построить 7 млн кв.метров жилья.

"Мы должны ежегодно строить в Нижегородской области около 2-3 млн кв.метров жилья в год. Это даст возможность увеличить конкуренцию на рынке жилищного строительства и, в конечном счете, сделать жилье доступнее", - рассказал Сергей Морозов.

Ранее сообщалось, что крупнейший в Нижегородской области жилой квартал построят по КРТ у Ольгина.