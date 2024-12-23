Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
Праздники "Новый год в каждый двор" с 26 декабря по 8 января
Схема движения изменилась на перекрёстке Гагарина-Тропинина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 декабря 2024 13:46  [111] Нижегородская область заключила 16 договоров о строительстве жилья по КРТ
24 декабря 2024 09:27  [168] Объёмы выдач кредитов наличными за год сократились на 59%
23 декабря 2024 18:15  [296] Резиденты ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске смогут передавать арендные права на участки в залог
23 декабря 2024 17:52  [333] Игорь Норенков: "Ожидаем успешного исполнения бюджета на 2025 год с показателями, превышающими текущие планы"
23 декабря 2024 15:59  [276] Александр Шаронов: "Областной бюджет на 2025 является реалистичным, сбалансированным, но непростым"
23 декабря 2024 14:58  [315] Около 2 млн кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2024 году
23 декабря 2024 14:05  [319] Несколько банков профинансируют строительство ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург
20 декабря 2024 17:58  [824] Нижегородские власти предоставят субсидии на лизинг и кредиты 32 компаниям
20 декабря 2024 14:33  [688] Ключевая ставка в России сохранена на уровне 21%
20 декабря 2024 11:44  [552] Льготный налоговый вычет для сотовых операторов ввели в Нижегородской области
Экономика

Нижегородская область заключила 16 договоров о строительстве жилья по КРТ

24 декабря 2024 13:46  [111] Экономика

Фото: Оксана Денисова

В Нижегородской области заключено 16 договоров о застройке земельных участков по механизму комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Морозов в ходе пресс-конференции в НОИЦ 24 декабря. 

По его словам, от реализации этих земельных участков регион получил 803 млн рублей. 

"В рамках заключенных соглашений инвесторы обязаны построить 15 детских садов, две школы, три поликлиники и отреставрировать 11 жилых домов- объектов культурного наследия. Такого раньше не было, чтобы в регионе инвесторы за свой счет строили социальные объекты", - пояснил Морозов. 

Замгубернатора добавил, что всего в проработке в Нижегородской области находится реализация 50 площадок для застройки по КРТ, где планируется построить 7 млн кв.метров жилья. 

"Мы должны ежегодно строить в Нижегородской области около 2-3 млн кв.метров жилья в год. Это даст возможность увеличить конкуренцию на рынке жилищного строительства и, в конечном счете, сделать жилье доступнее", - рассказал Сергей Морозов.

Ранее сообщалось, что крупнейший в Нижегородской области жилой квартал построят по КРТ у Ольгина.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Сергей Морозов Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph