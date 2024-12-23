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Общество

Новогодние подарки от Нижегородской области получают нижегородские участники СВО

24 декабря 2024 14:59  [66] Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородские участники специальной военной операции в канун Нового года получают подарки от региона. По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина такие же праздничные наборы подготовлены и для жителей других регионов, которые служат в воинских частях вместе с нижегородцами. Значительная часть подарков и поздравительных открыток уже доставлена на передовую СВО.

"Везем в части, где служат нижегородцы, но рассчитали так, чтобы досталось всем сослуживцам! Термокружка хранит тепло, и горячий чай можно пить на позиции. Нижегородский иван-чай прилагается, а к нему - сормовский шоколад и городецкий пряник. С наступающим, герои! Ждём вас с Победой!", - поздравил военнослужащих губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

По поручению главы региона приобретение, сбор, упаковку и транспортировку новогодних наборов взял на себя координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Руководитель Дома народного единства Роман Кошелев сообщил, что 14 гумконвоев с подарками уже отправлены "за ленточку".

Сопровождают гуманитарные грузы, вручают гостинцы от Нижегородской области и поздравляют военнослужащих с Новым годом сотрудники правительства Нижегородской области, органов исполнительной власти муниципальных и городских округов, координационного центра.  

"Уже второй год подряд мы собираем новогодние подарки нашим военнослужащим. Вместе с праздничными наборами передаем тепло родного дома. Очень хотим, чтобы бойцы почувствовали нашу признательность, ощутили новогоднее настроение. Поздравляем ребят с наступающим Новым годом и желаем всем здоровья, энергии и мужества!", - сказала руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Дома народного единства Татьяна Дружинина.

Многие бойцы в преддверии Нового года уже приняли подарки от Нижегородской области и передали с сопровождающими благодарности землякам за поддержку и ответные поздравления. Участники СВО из разных воинских частей единодушно отметили, что ценят поддержку от региона и встречают Новый год с уверенностью в завтрашнем дне.

В ближайшие время подарки будут вручены и военнослужащим, которые проходят лечение в госпиталях Нижегородской области.

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Теги:
Дом народного единства СВО
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