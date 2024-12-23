Новогорьковская ТЭЦ получила комплексное экологическое разрешение Бизнес

Новогорьковская ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" получила комплексное экологическое разрешение. Документ регламентирует все виды воздействия предприятия на окружающую среду и гарантирует выполнение всех установленных законом экологических норм.

Переход на выдачу комплексного экологического разрешения (КЭР) предусмотрен национальным проектом "Экология". В рамках реформы природоохранного законодательства единый разрешительный документ заменит существующие ныне разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. При этом негативное воздействие предприятия на окружающую среду не должно превышать установленные технологические показатели наилучших доступных технологий.

Комплексное экологическое разрешение Новогорьковской ТЭЦ выдано Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия на срок до 12 декабря 2031 года. Ранее в этом году КЭР получила Дзержинская ТЭЦ.

"Наши станции последовательно оптимизируют производственные процессы, внедряют передовые ресурсосберегающие технологии, реализуют различные природоохранные мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Получение комплексных экологических разрешений подтверждает эффективность этой нашей работы", – отметила директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Ирина Гнеушева.