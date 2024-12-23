Минпром напомнил о возможности маркировки товаров знаком "Сделано нижегородцами" Бизнес

Фото: министерство промышленности Нижегородской области

Фирменный знак "Сделано нижегородцами" можно бесплатно разместить на товарах, произведённых в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство промышленности Нижегородской области.

Знак "Сделано нижегородцами" был создан министерством промышленности региона совместно с "Центром 800" по поручению губернатора Глеба Никитина. Фирменный знак обозначает нижегородские продукты и продвижение местных брендов на федеральном уровне.

Все производители в регионе могут использовать этот логотип без необходимости получения дополнительных разрешений. Использование знака бесплатно, главным условием является производство продукции должен в Нижегородской области, а логотип должен быть размещен правильно, в соответствии с брендбуком.

Знак "Сделано нижегородцами" может быть размещен на этикетках товаров, в магазинах, на рекламных баннерах и на карточках товаров в интернете.