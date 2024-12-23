Владимир Беспалов: "Жилищные условия почти 1300 нижегородцев планируется улучшить в 2025 году"

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"В областном бюджете на 2025 год предусмотрено серьёзное увеличение финансирования государственной программы по обеспечению граждан жильём, на эти цели заложено 3,9 миллиарда рублей. Это на 25,8% больше по сравнению с первоначальным планом на 2024 год. Реализация программы позволит улучшить жилищные условия почти 1300 жителей Нижегородской области. В частности, в бюджете предусмотрено увеличенное финансирование на приобретение жилья для детей-сирот и лиц, из их числа", - заявил председатель комитета Заксобрания региона по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетического комплекса Владимир Беспалов.
"На содержание объектов благоустройства в Нижнем Новгороде в следующем году предусмотрено 250 миллионов рублей. Эти средства будут использованы для поддержания общественных пространств и благоустроенных территорий, которые так нравятся горожанам. Также выделено 580 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий, в том числе в городе Нижнем Новгороде – 300 миллионов рублей – это важный шаг, ведь многие жители области и областного центра с нетерпением ждут, когда будут приведены в порядок территории перед их многоквартирными домами", - рассказал председатель комитета по ЖКХ и ТЭК.
"В следующем году в регионе продолжатся работы по оздоровлению Волги в рамках нового федерального проекта, будет завершена модернизация Нижегородской станции аэрации. Это положительно скажется на качестве воды в нашей великой реке", - отметил Владимир Беспалов.
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