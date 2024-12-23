Нижегородские многодетные семьи смогут отслеживать статус своей заявки на получение земельного участка в онлайн-формате Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские многодетные семьи смогут отслеживать статус своей заявки на получение земельного участка в онлайн-формате. Об этом рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов в прямом эфире Центра управления регионом Нижегородской области.

В 2024 году министерство разработало на портале ГИСОГД личный кабинет для тех, кто имеет право получить бесплатный земельный участок в Нижегородской области – многодетных семей и участников СВО.

"Нижегородское правительство старается сделать предоставление мер поддержки максимально удобным и "цифровым". Встать на учет для получения участка возможно через "Госуслуги". Уже после постановки на учет многодетные семьи и участники СВО смогут отслеживать статус заявления на участок, получить информацию о земельном фонде региона в личном кабинете ГИСОГД. Сейчас находимся на стадии приемки портала, в начале 2025 года планируем ввести его в эксплуатацию. 2025-й – Год защитника Отечества по решению президента России Владимира Путина, первый год Пятилетия семьи в Нижегородской области. Считаем очень символичным и важным запустить портал для удобства наших граждан именно с начала следующего года", – подчеркнул Сергей Баринов.

Кроме того, в уходящем году был внесен большой блок изменений в региональное законодательство в этой сфере.

"Мы внесли очень важную правку в этом году. Помимо того, что участки можно получить из сформированного фонда путем жеребьевки, участники программы смогут сами выбрать место, которое им понравится – просто приехать в любимую деревню, посмотреть, где там есть свободный земельный участок, подать в администрацию заявку на согласование выбора земельного участка и - при отсутствии ограничений на предоставление - получить его без очереди", – пояснил Сергей Баринов.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи в Нижегородской области.