Нижегородские пловцы привезли с международных соревнований в Санкт-Петербурге 6 медалей Спорт

Олег Костин в центре Фото: департамент спорта Нижнего Новгорода

В Санкт-Петербурге состоялись XVIII международные соревнования по плаванию на короткой воде "Кубок Владимира Сальникова", который завершает соревновательный год для российских спортсменов. Кубок носит имя четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова.

В соревнованиях приняли участие 330 сильнейших спортсменов из 13 стран мира и 46 регионов России. Был разыгран 41 комплект наград, установлены три мировых юношеских рекорда, пять новых юношеских рекордов России и один рекорд соревнований.

Как рассказали в депспорта Нижнего Новгорода, нижегородские пловцы продемонстрировали на этом престижном турнире отличные результаты.

Так, воспитанник спортивной школы "Сормово" имени Ю.П. Круглова Олег Костин завоевал три золотые медали. Нижегородский спортсмен стал лучшим на дистанциях 50 м (25,61) и 100 м брассом (56,32) и 50 м баттерфляем (22,16).

Воспитанник ДЮСШ "Нижегородец" Михаил Доринов стал серебряным медалистом турнира на дистанции 200 м брассом (2:03.14), уступив победителю всего 0,03 секунды.

Также нижегородские пловцы стали бронзовыми призёрами соревнований: воспитанница спорт школы "Нижегородец" Елена Богомолова – на дистанции 50 м брассом (30,42) и воспитанник спортшколы "Сормово" Евгений Шиловский на дистанции 100 м на спине (51,41). Кстати, результат Евгения стал юношеским рекордом Нижегородской области.

Олег Костин по итогам Кубка занял второе место в турнирной таблице, уступив по очкам только олимпийскому призёру Клименту Колесникову. В топ-5 по результатам также вошёл Михаил Доринов.