Нижегородцы выбирают онлайн-банки Бизнес

В Нижегородской области общий объём трафика в текущем году на банковские сервисы и приложения вырос на 29% по сравнению с 2023-м. Это объясняется увеличением количества сервисов, которые предоставляют банки, и простотой получения услуг, что позволило расширить число пользователей за счёт людей старшего поколения.

Количество устройств (смартфонов и планшетов), которые нижегородцы используют для онлайн-банкинга, в период с января по середину декабря 2024 года выросло на 13% к аналогичному периоду 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования МегаФона на основе обезличенных данных пользователей.

В целом по России, несмотря на исчезновение из Google Play и AppStore ряда банковских приложений и связанные с этим сложности, число пользователей онлайн-банкинга растёт, в первую очередь за счёт тех групп населения, которые ранее не доверяли подобным услугам. Так, клиентов в возрасте 61-70 лет стало больше на 23%, а людей старше 70 лет – на 42% по сравнению с прошлым годом.

Наибольший прирост количества онлайн-пользователей зарегистрирован среди владельцев iPhone – за год этот показатель вырос на четверть. А вот владельцев Android стало больше лишь на 13%. Всего же банковскими приложениями и онлайн-версиями личных кабинетов сейчас пользуется 91% абонентов оператора, имеющий смартфоны или планшеты.

Интенсивно растёт и потребление трафика в банковских сервисах – увеличение составило сразу на 60%. Напомним, что общий интернет-трафик за аналогичный период вырос чуть более чем на 10%. Таким образом, трафик на сайты и приложения банков вырос в 6 раз сильнее, чем средние показатели интернет-пользования среди абонентов.

Владельцы Apple-девайсов скачивают и передают больше данных. Так, iOS-устройства занимают 22% от общего числа пользователей онлайн-банкинга, а потребляют 30% от трафика, в то время как аппараты с Android составляют 72%, а потребляют лишь 66% трафика. Этот факт подтверждает анализ трафика за последние два года – объем данных вырос на 150% на iOS и лишь на 105% на Android.