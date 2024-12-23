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Бизнес

Михаил Лабудин: "Низкоуглеродное развитие – это не просто федеральная задача, это глобальный тренд для стран БРИКС"

25 декабря 2024 12:42  [98] Бизнес

"Низкоуглеродное развитие – это не просто федеральная задача, это глобальный тренд, особенно актуальный для стран БРИКС", - заявил руководитель Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Михаил Лабудин, комментируя разработку стратегии низкоуглеродного развития особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин".

"Низкоуглеродное развитие – это не просто федеральная задача, это глобальный тренд, особенно актуальный для стран БРИКС. По рамочному соглашению о сотрудничестве между ОЭЗ странами БРИКС придается особое значение роли особых экономических зон в достижении целей устойчивого развития и "зеленой" трансформации промышленности. Именно поэтому АКИТ РФ инициировала разработку пилотной стратегии низкоуглеродного развития, получив поддержку Министра экономического развития Максима Решетникова. ОЭЗ "Кулибин" выбрана в качестве пилотной площадки благодаря своим высоким темпам развития и активному интересу к устойчивому развитию, а также поддержке региональных властей", - отметил Михаил Лабудин.

Напомним, в декабре Министерство экономического развития Российской Федерации согласовало стратегию низкоуглеродного развития особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин", расположенной в Дзержинске Нижегородской области. 

ОЭЗ "Кулибин" первой среди преференциальных площадок России реализует данную стратегию. Соответствующее соглашение в октябре 2024 года в рамках Международного форума особых экономических зон заключили правительство Нижегородской области, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ), Корпорация развития Нижегородской области и Газпромбанк.

Работа по формированию стратегии проводилась АКИТ РФ в целях выработки и тиражирования передовых решений для достижения углеродной нейтральности.

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