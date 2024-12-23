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Общество

"Единая Россия", Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили военный маркетплейс

25 декабря 2024 12:49  [117] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

У военнослужащих появится возможность через маркетплейс приобретать комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других изделий непосредственно в зоне СВО. Российские производители компонентов смогут поставлять свою продукцию по запросу подразделений Армии России, сообщил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

"Мы сделали "военный маркетплейс" совместно с банком ПСБ, в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и "положить в корзину" необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо - как для конструктора, чтобы собрать аппарат. Сегодня мы запускаем систему после тестов. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются при этом, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура Минобороны встроена в этот процесс", - сказал он.

Проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) даст возможность в короткие сроки осуществлять полноценный ремонт, модернизацию новых военных разработок. Во флагманский ТЭЧ в ЛНР доставили центр "гибкого" производства беспилотных авиационных систем, оборудование для двух новых мастерских и передовые изделия отечественных разработчиков.

"Это не только рабочие места и монтажное оборудование, но и инструменты для производства печатных плат, паяльные станции и многое другое. Ребята, которые здесь работают, могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи", - сказал председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Напомним, "Единая Россия" с фондом "Наша Правда" создали Центр беспилотных систем. Он объединяет более 100 представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством БПЛА, систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки. На XXII съезде партии Центр беспилотных систем и технологий представил более 50 флагманских разработок своих резидентов. В их числе дроны "Скворец", FPV-дрон "Овод", камикадзе самолетного типа "Привет-82МК2", система противодействия FPV- дронам "Титан", система дальней связи "Тень", бесколлекторные электродвигатели "Уфимец", ПАК "Грань", средство перехвата видеосигнала "Зеркальце", ПАК "Площадь", система мониторинга и пеленгации средств связи "Калинка", лазерный излучатель "Слепыш".

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Теги:
Единая Россия Маркетплейс
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