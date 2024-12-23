В Госдуме предложили увеличить штрафы для чиновников за отписки на запросы граждан Общество

Фото: сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин предложил проиндексировать штрафы для чиновников за хамство в адрес избирателей и игнорирование их обращений. С текстом законопроекта ознакомился телеканал "360".

По словам автора законопроекта, он, как и его коллеги, часто получает жалобы от избирателей. Они сообщают, в частности, что их запросы игнорируют или отвечают на них отписками.

"Эти действия подрывают доверие общества к государственной власти и создают ощущение несправедливости и безнаказанности", - подчеркнул депутат.

Пляскин отметил, что штрафы для чиновников, в отличие от других, ни разу не индексировались с момента введения. Парламентарий предложил увеличить их в полтора-два раза.