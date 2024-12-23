Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
Сокращение количества документов для записи в детский сад
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 декабря 2024 14:49  [77] Аналог "Пушкинской карты" для детей от 6 до 13 лет может появиться в России
25 декабря 2024 14:29  [92] Около 1000 участников из других стран приедут на молодежный форум в Нижний Новгород
25 декабря 2024 13:52  [124] Катастрофа и подвиг на льдине: "Челюскин. Первые" уже этой зимой выйдет на Wink
25 декабря 2024 11:58  [156] На белом-белом покрывале января Wink.ru покажет свои яркие премьеры
25 декабря 2024 07:27  [234] Фестиваль "Новый год на ярмарке" пройдёт с 28 декабря до 9 февраля
24 декабря 2024 17:43  [306] Более 430 млн рублей направили в Нижегородской области на поддержку учреждений культуры
24 декабря 2024 10:25  [462] Выставка уникальных ёлочных игрушек открылась в музее "Назад в СССР"
23 декабря 2024 11:24  [397] Нижегородец Артем Сучков сыграл главную роль во втором сезоне сериала "Успешный"
23 декабря 2024 10:56  [427] Новогодние праздничные программы стартуют в парках Нижнего Новгорода с 29 декабря
20 декабря 2024 10:30  [761] Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 10-16 июля 2025 года
Культура и отдых

Около 1000 участников из других стран приедут на молодежный форум в Нижний Новгород

25 декабря 2024 14:29  [92] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Международный молодежный форум состоится в Нижнем Новгороде в первой половине сентября 2025 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Беркович на пресс-конференции в КУПНО 25 декабря.

По его словам, за проведение форума боролись Нижний Новгород, Владивосток и Тула.

"Международный молодежный форум в Нижнем Новгороде - это преемник Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сочи в этом году, но он будет меньшего масштаба. В нем примут участие 1000 человек из России и столько же - из-за рубежа", - рассказал Беркович.

Олег Беркович добавил, что на организацию культурных мероприятий в Нижегородской области в 2025 году будет направлено около 500 млн рублей. Столько же средств было направлено на эти цели и в этом году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph