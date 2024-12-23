Около 1000 участников из других стран приедут на молодежный форум в Нижний Новгород Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Международный молодежный форум состоится в Нижнем Новгороде в первой половине сентября 2025 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Беркович на пресс-конференции в КУПНО 25 декабря.

По его словам, за проведение форума боролись Нижний Новгород, Владивосток и Тула.

"Международный молодежный форум в Нижнем Новгороде - это преемник Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сочи в этом году, но он будет меньшего масштаба. В нем примут участие 1000 человек из России и столько же - из-за рубежа", - рассказал Беркович.

Олег Беркович добавил, что на организацию культурных мероприятий в Нижегородской области в 2025 году будет направлено около 500 млн рублей. Столько же средств было направлено на эти цели и в этом году.