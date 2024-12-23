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Общество

Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления с наступающим Новым годом

25 декабря 2024 15:23  [65] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области стартовала традиционная акция "С Новым годом, ветеран!". Поздравления и подарки в преддверии праздника получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Это около 200 фронтовиков, которые в настоящее время проживают у нас в регионе.

"Эту акцию мы проводим уже традиционно каждый год – встречаемся обязательно перед Новым годом и накануне Дня Победы. Приходим вместе с Волонтерами Победы в гости, организуем импровизированные концерты, дарим подарки. На самом деле проходит все очень душевно, и дарит это такой заряд энергии и оптимизма и ветеранам, и всем нам. Уверен, что нам всем это сейчас нужно даже намного сильнее – набираемся от них опыта, мудрости. И глядя в их глаза, понимая, через что они прошли в своей жизни, все наши проблемы становятся такой мелочью. Ветераны видели Победу, и сегодня они очень ждут еще одну, и они ее обязательно увидят" - подчеркнул руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения
"Единой России" Дмитрий Филипенко.

Сегодня поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Николай Федорович Шишкин и Евгений Иванович Макаров, которые живут в Нижнем Новгороде.

Николай Федорович Шишкин совсем недавно отметил свое 103-летие. Ушел на фронт 19- летним юношей, прошел всю войну. В военные годы ремонтировал и летал на бомбардировщиках Пе-2. Участвовал в боях Юго-Западного, Сталинградского, I Украинского и Донецкого фронтов. Трудовой стаж Николая Федоровича – 54 года, из них более 20 лет он посвятил Северному флоту. Сегодня, признается, для него самое главное, чтобы были здоровы все дети, внуки и правнуки.

"Этот праздник очень важный для нас – год прошел, значит, все хорошо. Я рад, что встречаю его в таком состоянии, все близкие мои рядом, относятся с уважением, не обделяют вниманием. А я стараюсь им передать свой жизненный опыт. Самое главное, чтобы все были здоровы – есть здоровье, значит, человек все может, значит, ему все под силу. В жизни было многое, не раз меня уводило от беды, но я никогда не падаю духом. С наступающим всех! Жизнь наша идет в правильном направлении", - сказал ветеран.

Евгений Иванович Макаров ушел на фронт в 17 лет, воевал радистом в пехотных частях. Участвовал в освобождении Смоленска и Ельни. Летом 1944 года в составе 2-го Белорусского фронта принимал участие в операции "Багратион". В июне 1944 года при ведении боя получил ранение, несмотря на которое продолжал поддерживать радиосвязь с командованием, за что был награжден орденом Славы III степени. В дальнейшем принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши. Победу встретил в Берлине. До 1951 года служил в составе группы советских войск в Германии. После войны вернулся в Горький. Рассказывает, что в годы войны приходилось встречать праздник в разных условиях, и при разных обстоятельствах.

"Наступает 1945-ый год…Мы подходим к реке Нарев. Зима, невероятно холодно. Всю ночь шли пешком, согреться негде, костер разжечь нельзя – на другом берегу немцы. А на утро форсировали Нарев и в бой, а в новый год воевать было трудно. Я сам сейчас поражаюсь, как выдержали, но наш народ русский такой – не сломить", - рассказал ветеран.

Он особо отметил, что для ветеранов такие гости – всегда желанные, а волонтеры их посещают постоянно, не оставляя без внимания.

"Золотая молодежь у нас, я горжусь такими ребятами, просто невероятно! В новом году всем, конечно, здоровья и счастья. Пусть наша молодежь не забывает пожилых людей и знает, что мы гордимся нашими следующими поколениями", - сказал Евгений Иванович.

Вместе со всеми поздравляет ветеранов и председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник СВО Евгений Чинцов. По такому случаю он сегодня специально в парадной военной форме. Говорит, что в такой момент у ветеранов глаза начинают блестеть по-особенному.

"Мы выросли на их историях, на их подвигах, и каждый из них для нас – Герой! Я с огромным удовольствием общаюсь с каждым ветераном, для меня это очень значимо и символично. Но важно это и для самих ветеранов – они понимают, что их подвиги не забыты, а мы продолжаем славные боевые традиции. Именно поэтому на каждую встречу с ветеранами я обязательно надеваю форму. Они не побоялись положить свое здоровье, свои жизни ради нашего мирного неба. И, конечно же, и сейчас мы обязательно завершим начатое ими дело нашей безоговорочной Победой!" - заявил Евгений Чинцов.

Ежегодно инициаторами и организаторами акции выступают региональное отделение "Единой России" и нижегородское отделение "Волонтеров Победы". Акция стартовала сегодня и до 31 декабря депутаты и волонтеры посетят всех нижегородских ветеранов.

"Конечно, ни один большой праздник мы не оставляем наших ветеранов без внимания, на связи с ними каждый день. Для нас большая гордость и честь, что они всегда нас ждут и принимают с такой теплотой, с такой любовью. И это абсолютно взаимно! Вся их жизнь – пример стойкости, мужества и силы духа для нас, наследников Победы. Спасибо каждому ветерану за все, что они сделали для нашей страны и нашего народа. Самое главное, пусть они живут и вдохновляют нас как можно дольше!" - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина.

Также во время посещения ветеранов волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки устраивают небольшие постановки и поют с ними песни. Напомним, "Единая Россия" проводит традиционную серию акций в новогодние праздники. Их организуют активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры.

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Теги:
Ветераны Единая Россия
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