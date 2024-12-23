Символы уходящего нижегородского года Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Завершается 2024 год, а в конце года принято подводить итоги. Нижегородский экспертный клуб тоже решил не изменять сложившейся традиции, но, учитывая растущее с каждым днем новогоднее настроение, связанное с ожиданием чудесной рождественской сказки, мы решили позволить себе легкомыслие.

Подводя "Нижегородские итоги года" и вспоминая всё, чем жил наш регион, над чем трудился, о чем заботился, чему радовался, и чем гордился, мы предлагаем экспертам назвать три символа завершающегося нижегородского года, а именно:

"Слово года"; "Цифра года"; "Имя года".

Несмотря на то, что эта экспертиза носит праздничный характер, мы, тем не менее, ждем от коллег обоснованных экспертных заключений и поздравляем всех с наступающим Новым 2025 годом!

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Слово года": фуникулер.

Планировали, надеялись, ждали. С 2019 года. 1,8 млрд. рублей стоило строительство. 200 рублей стоит одна поездка. За три месяца после открытия фуникулер заработал 18 млн. рублей, то есть 6 млн. в месяц. Получается срок окупаемости строительства этого туристического "чуда" 25 лет. Но что не сделаешь ради привлечения и развлечения туристов?

"Цифра года": 210.

По словам заместителя губернатора Олега Берковича, именно столько сейчас имеет премий и наград Нижний Новгород. "Столица всего", как в шутку и не в шутку называют наш регион не только местные, но и не столичные жители.

"Имя года": Кулибин.

Особая экономическая зона "Кулибин", названная в честь нашего известного земляка. Вот умеет всё же наше региональное правительство делать проекты с далеким прицелом. Цитата генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко: "Востребованность ОЭЗ позволила нам выйти в Минэкономразвития РФ с новой заявкой — о создании портовой инфраструктуры в Борском районе. С учетом реконструкции Городецкого гидроузла и открытия полноценного грузового коридора на юг и север в перспективе этот проект может фундаментально изменить статус Нижнего Новгорода как центра речного судоходства". Ну красиво же!

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Слово года": демография.

Слово это, может быть, и не мелькало так часто, как другие, но комплекс проблем, который за ним стоит, сделал его словом года и в России, и в Нижнем Новгороде. Демография стала главным стратегическим вызовом для нашей страны. Прогнозируя развитие событий, автор еще в январе, писал на портале Экспертного клуба: "Логика последовательно возникающих государственных решений, связанных с проблемами демографии, позволяет предположить, что "демографические показатели" могут в ближайшее время стать важнейшим критерием в оценке эффективности региональной и местной власти". Так и случилось. 28 ноября вышел Указ Президента РФ с новым набором KPI для губернаторов, и в нем появились такие критерии, как "коэффициент рождаемости" и "ожидаемая продолжительность жизни". Слово "демография" стало ключевым критерием, определяющим качество управления регионами. В связи с этим в 2024 году в Нижегородской области был создан "Институт демографического развития", и губернатор Глеб Никитин объявил 2025−2030 годы "Пятилетием семьи" в Нижегородской области.

Цифра года: 225

Цифр много. Есть среди них тревожные, например, 6,5–7% – это прогнозируемый уровень годовой инфляции в Нижегородской области. Есть убедительные – 402 миллиарда, это показатель объема инвестиций в основной капитал, которого достигла Нижегородская область за 9 месяцев 2024 года. (По итогам года будет еще больше). Есть победные, например, 125 347 – количество пассажиров, которых в этом году перевезли наши "Валдаи" и "Метеоры". Но все же главная цифра – это 225. Потому что Пушкин, со дня рождения которого мы отметили в этом году 225 лет, для нас ценнее чем инфляция, инвестиции, инновации и, может быть, даже ценнее, чем Беркович, хотя (не будем греха таить) сегодня Беркович – это наше всё!

Имя года: Неймарк.

Это имя получил строящийся в Нижнем IT-кампус. Почти по Маяковскому, только у Владимира Владимировича – "человек-пароход", а у нас "человек-кампус". Строго говоря, семиотическая конструкция "IT-кампус Неймарк" появилась в 2023-м, но в этом году это имя было среди самых упоминаемых в региональном информационном пространстве. "Неймарк" стал символом нашей региональной стратегии, нашей уникальности, продвинутости и нашей гордости. С именем Неймарк связаны прошлые, текущие и будущие достижения Нижегородской области.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

Слово года: культура.

Очень хотелось выбрать "семью", но решила, что объявленное губернатором пятилетие этого института с 2025-2030 гг. и массовые меры региональной поддержки позволят еще впредь оценить усилия по решению демографических трудностей в Нижегородской области. Поэтому определю словом этого года "культура". Множество мероприятий мирового уровня, национальных фестивалей, оснащение оборудованием ряда значимых музеев, строительство ДК, капремонт школ искусств, театра кукол и многое-многое другое свидетельствует об успешной реализации нацпроекта "Культура" в культурной столице 2024 года.

Цифра года: 120 лет.

Пожалуй, выберу именно эту цифру: 2024 год - это 120 лет со дня рождения великого Валерия Чкалова: летчика-испытателя, Героя Советского Союза. Наш земляк – создатель 15 фигур высшего пилотажа, командир экипажа, совершившего первый беспосадочный перелёт через Северный полюс. Личность уникальная как своим мастерством, так и доблестным трудом на благо Родины. Сегодня особенно важно помнить, чтить и ориентироваться именно на такие легендарные примеры, а не на то, что диктуется тик-током и массовой культурой.

Имя года: Глеб Сергеевич.

Губернатор Нижегородской области демонстрирует себя как эффективный управленец. Не случайно Глеб Сергеевич вошел в пятерку руководителей субъектов, которые показали динамичный рост на "Бирже губернаторов" в 2024 году. Можно выделить ряд ключевых направлений, где были особенно заметны результаты: ИТ-сфера, промышленность, проведение международных мероприятий на высоком уровне в рамках БРИКС, форума "СО.ЗНАНИЕ", реализация образовательного проекта "КУПНО. Старт". Также Никитин по предложению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова возглавил рабочую группу Совета глав субъектов страны по вопросам переселения иностранных граждан и вошел в Высший Совет партии "Единая Россия".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

Слово года: ИТ.

Обозначая для Нижегородской области "слово года" трудно быть одновременно и оригинальным, и в должной степени "экспертным". Поэтому, выбор автора - аббревиатура ИТ - означающая информационные технологии. Это главная "ставка" региональных властей в стратегических планах развития Нижнего Новгорода. ИТ-кластер, ИТ-кампус, ИТ-форум, ИТ… и другие словоформы, включающие данную аббревиатуру звучали на протяжении всего 2024 года наиболее часто и в приложении к самым разным сферам. Акцент на ИТ-сфере в региональной политике возник раньше, однако в 2024 году стали проявляться первые реальные, не разочаровывающие, результаты.

Цифра года: 310.

Как-то совсем не заметно в Нижегородской области прошло 6 февраля (26 января по старому стилю) 2024 года. Видимо, мода на "круглые" юбилеи региональных центров и крупных городов сказалась. Однако, не плохо было бы вспомнить, что Нижегородская область, правопреемница Горьковской области, а до этого Нижегородской губернии, возникла по Указу Петра I в 26 января 1714 года. 310 лет назад. И, раз уж речь о цифрах года, то отметил регион свое 310-летие 7 местом в рейтинге регионов РФ от "РИА Новости" (не лучший из результатов, но вполне достойный) и 2 местом в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ. Так что, перспективы хорошие.

Имя года: Олег.

Весь 2024 год Нижний Новгород провел в статусе "Культурная столица России". И, в целом, очень успешно для города и региона. Поэтому, имя года - Олег, чья активность и творческий подход к делу во многом и обеспечили результат.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

Слово года: Общественный транспорт.

Вокруг общественного транспорта весь 2024 год были основные информповоды. Появление электробусов. Перевод автобусов на брутто-контракты. Отмена или изменение привычных и появление новых маршрутов (даже губернатор в своем Telegram-канале написал: "На мою прямую линию поступало много вопросов, связанных с отменой или изменениями маршрутов общественного транспорта". Ремонт трамвайных линий. Замена кабинок на борской канатке и начало строительства внутригородской переправы через Оку. Запуск кремлевского фуникулера. И — вишенка на торте — перенос сроков запуска метро на Сенную площадь.

Про бесчисленное количество негодующих по поводу работы ОТ постов в социальных сетях, можно даже и не вспоминать.

Цифра года: 1 350 000.

Таким (округленно) станет население Нижнего Новгорода когда к 1 228 702 жителям областной столицы присоединятся 121 424 жителей Кстовского муниципального округа. Если, конечно, Законодательное собрание вслед за нижегородской гордумой и кстовским советом депутатов примет решение об объединении двух, пока еще самостоятельных, административных единиц.

Цифры, конечно, сейчас несколько иные, поскольку эти взяты из таблицы Нижегородстата "Численность населения по муниципальным и городским округам Нижегородской области на 1 января 2024 г.". А убыль населения области, по данным того же ведомства за период с января по октябрь (включительно) составляет 18 519 человек.

Тем не менее, если опыт объединения окажется успешным, то велика вероятность последовательного присоединения других населенных пунктов, а то и целых муниципальных образований, входящих в нижегородскую градостроительную (sic!) агломерацию. Жителями областной столицы когда-нибудь еще могут стать: 225 тысяч дзержинцев и 57 639 богородчан (цифры снова по состоянию на начало 2024 года).

Имя года: Евгений Чинцов.

После неожиданного задержания и ареста председателя гордумы Олега Лавричева по подозрению в особо крупной растрате и легализации похищенного имущества Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ), а потом и в особо крупном мошенничестве на политическом нижегородском небосклоне появился Евгений Чинцов. Настоящий полковник с тремя орденами Мужества, участник СВО и подопечный Глеба Никитина из президентской программы "Время героев" сначала стал координатором проекта "Социальный участковый" в Нижнем Новгороде (август 2024), потом в сентябре выиграл довыборы по 30 избирательному округу, и сразу городские депутаты доверили ему руководство Городской думой.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"