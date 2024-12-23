Глеб Никитин: "Хануку традиционно называют светлым праздником" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет жителей региона с праздником Хануки.

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю с праздником Хануки представителей еврейских общин, проживающих в Нижегородской области, и всех, кто чтит традиции иудаизма!

Хануку традиционно называют светлым праздником. Его неизменно сопровождают свет свечей, встречи с родными и близкими, обращение к истокам. Такие чувства и эмоции особенно востребованы зимой, в конце календарного года. Не может не вызывать уважения верность своим традициям, в основе которых общечеловеческие ценности. Ханука символизирует в буквальном смысле победу света над тьмой, надежду на лучшее, веру в правильность своего пути. Это важно сегодня для каждого из нас.

Мне хочется поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в укрепление межконфессионального и межнационального мира и согласия. История Нижегородской синагоги насчитывает более 140 лет. Важно знать и уважать этот долгий плодотворный путь.

Всем, кто отмечает Хануку, желаю света, добра и благополучия! Пусть не коснутся ваших домов и семей беды и невзгоды! С праздником!" - говорится в тексте поздравления.

СПРАВКА:

Каждый год с 25 числа месяца кислев по еврейскому календарю празднуется один из самых веселых еврейских праздников – Ханука ("праздник свечей"). Он продолжается восемь дней.

В 2024 году Ханука начнется вечером 25 декабря и продлится до 2 января 2025 года.

В еврейском календаре день начинается с наступлением темноты и продолжается всю ночь и следующий день до ночи.