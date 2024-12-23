Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2024 15:30  [42] Глеб Никитин: "Хануку традиционно называют светлым праздником"
25 декабря 2024 15:23  [57] Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления с наступающим Новым годом
25 декабря 2024 14:09  [101] Жители 4 подъезда дома №16 по проспекту Кирова встретят Новый год в своих квартирах
25 декабря 2024 12:49  [144] "Единая Россия", Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили военный маркетплейс
25 декабря 2024 11:46  [160] Заболеваемость коронавирусом выросла на 22,6% в Нижегородской области за неделю
25 декабря 2024 11:39  [145] Участник СВО: "Победа будет только на наших условиях, пусть в этом никто не сомневается!"
25 декабря 2024 10:33  [190] Траулер заложили на "Окской судоверфи" в Нижегородской области для Сахалина
25 декабря 2024 09:58  [191] Порядка 6,6 млрд рублей за 4 года направили в Нижегородской области на поддержку туризма
25 декабря 2024 08:50  [280] Очередного "чёрного ассенизатора" задержали в Советском районе Нижнего Новгорода
25 декабря 2024 08:23  [253] Дед Мороз-полицейский и Снегурочка поздравили автолюбителей Нижнего Новгорода
Общество

Глеб Никитин: "Хануку традиционно называют светлым праздником"

25 декабря 2024 15:30  [42] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравляет жителей региона с праздником Хануки.

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю с праздником Хануки представителей еврейских общин, проживающих в Нижегородской области, и всех, кто чтит традиции иудаизма!

Хануку традиционно называют светлым праздником. Его неизменно сопровождают свет свечей, встречи с родными и близкими, обращение к истокам. Такие чувства и эмоции особенно востребованы зимой, в конце календарного года. Не может не вызывать уважения верность своим традициям, в основе которых общечеловеческие ценности. Ханука символизирует в буквальном смысле победу света над тьмой, надежду на лучшее, веру в правильность своего пути. Это важно сегодня для каждого из нас.

Мне хочется поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в укрепление межконфессионального и межнационального мира и согласия. История Нижегородской синагоги насчитывает более 140 лет. Важно знать и уважать этот долгий плодотворный путь.

Всем, кто отмечает Хануку, желаю света, добра и благополучия! Пусть не коснутся ваших домов и семей беды и невзгоды! С праздником!" - говорится в тексте поздравления.

СПРАВКА:

Каждый год с 25 числа месяца кислев по еврейскому календарю празднуется один из самых веселых еврейских праздников – Ханука ("праздник свечей"). Он продолжается восемь дней.

В 2024 году Ханука начнется вечером 25 декабря и продлится до 2 января 2025 года.

В еврейском календаре день начинается с наступлением темноты и продолжается всю ночь и следующий день до ночи.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники Религия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph