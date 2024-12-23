Новую систему навигации запустили на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый этап пилотного проекта по внедрению новой системы пассажирской навигации завершился на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Железнодорожники упорядочили и сделали сквозной нумерацию путей на вокзале: теперь она начинается от главного здания на площади Революции (1 путь) и завершается у пригородного павильона на Московском шоссе (11 путь).

Также проведено зонирование посадочных платформ на секторы. Технической особенностью вокзала "Нижний Новгород" является одновременная посадка в пригородные поезда с одной платформы по разным направлениям. Теперь платформы 2, 3, 4 и 6 разделены на секторы А и В, а платформы 1 и 5 – на секторы А, В и С.

В объявлениях диктора и на справочных табло указывается не только номер пути, но и сектор платформы, с которого отправляется поезд по тому или иному маршруту.

Все изменения начинают действовать с 26 декабря.

Ранее сообщалось, что рельсовые автобусы отвезут нижегородцев к поезду Деда Мороза 29 декабря.