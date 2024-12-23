Юрий Шалабаев рассказал о порядке уборки снега в Нижнем Новгороде Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в интервью radiokp.ru подробно рассказал о порядке уборки снега.

По словам мэра, когда он пришел работать в администрацию города в 2020 году, ситуация с уборкой снега была неудовлетворительной.

"Техника была в плачевном состоянии. К примеру, на Нижегородский и Советский район было 8 комбинированных дорожных машин. Из них 3 фактически не выходили, а если выходили, то на час-два, потом ломались. Итого было 5 КДМ на два района, понятно, что очистить нормально было невозможно", - рассказал мэр.

При этом, по его словам, в деле уборки снега не все зависит от техники.

"Нужно составлять планы работ, паспорта работ, это ничего не было. Сейчас есть. Мы в администрации составили и прописали все нюансы уборки снега. Кроме того, каждый год делаем работу над ошибками, проговариваем с главами и руководителями предприятий, что и как делать", -подчеркнул мэр.

Он также отметил, что по итогам декабря городские дорожные службы работают нормально, в настоящее время проездная способность всех дорог обеспечена.

Ранее сообщалось, что обработка дорог Нижнего Новгорода проходит 25 декабря в связи со снегопадом