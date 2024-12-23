Более 40 нижегородских проектов победили в первой грантовой кампании 2025 года Президентского фонда культурных инициатив Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области 45 проектов стали победителями первой грантовой кампании 2025 года Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма грантовой поддержки всех проектов региона превысила 128 млн рублей. Всего в рамках первого грантового конкурса 2025 года от региона экспертами было рассмотрено 322 заявки.

"По количеству выигранных грантов мы - в тройке лучших по стране вместе с Москвой и Белгородской областью и первые в Приволжском федеральном округе. На реализацию проектов привлекли более 128 миллионов рублей, это на 25 процентов больше объемов прошлого года. Важно: 30 проектов-победителей - из муниципальных учреждений культуры", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Среди победителей – проекты, подготовленные командами библиотек, музеев, домов культуры, детских школ искусств. География разнообразна: Выкса, Чкаловск, Семенов и Павлово, а также Красные Баки, Шахунья, Ветлуга, Гагино, Кулебаки, Урень, Балахна, Бор, Богородск, Тонкино, Арзамас и другие муниципалитеты.

Один из самых крупных грантов, более 15 млн рублей, получил Центр развития культуры и туризма "Болдинская вотчина" на проведение II Большого международного фестиваля искусств "Пушкин без границ". Проект предполагает проведение трехдневного фестиваля в формате open-air, финальным аккордом которого станет гала-концерт Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки с участием педагогов и иностранных студентов из Китая.

Почти 7 млн рублей получил Мемориальный музей В.П. Чкалова на создание Музея полярной авиации. В результате будет создано новое культурное пространство о первых героях-полярных летчиках, которое объединит традиционный музей и современные технологии. Проект продолжит единую туристическую концепцию Чкаловска. Еще один знаковый для Чкаловска проект, который получил около 4,4 млн рублей, – фестиваль скоростей «Русские крылья», он уже стал визитной карточкой не только муниципалитета, но и всего региона.

Также более 6,6 млн рублей получит проект Централизованной библиотечной системы Богородского муниципального округа "Мобильный ПланетОрион". Он посвящен богородскому астроному-самоучке Константину Каплину-Тезикову и предусматривает работу мобильного планетария и создание специальной мультимедийной программы, творческие конкурсы, сеансы публичных астрономических наблюдений и научно-популярные лекции по астрономии.

Узнать подробнее о других проектах-победителях можно на сайте фондкультурныхинициатив.рф.