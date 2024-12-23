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Общество

Нижегородец стал победителем Национальной премии "Россия – страна возможностей"

26 декабря 2024 07:50  [74] Общество

Фото: АНО "Россия — страна возможностей"

В мастерской управления "Сенеж" торжественно наградили победителей первой Национальной премии президентской платформы "Россия – страна возможностей". Цель премии - выявить и поддержать тех жителей страны, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и ежедневно создает возможности для самореализации жителей нашей страны.

На соискание премии поступило 33 795 заявок от участников из 27 стран мира. Как рассказали организаторы, в финальный этап вышли 99 человек, из них победу в различных номинациях одержали 13 участников из семи регионов страны. Победителей определял экспертный совет, состоящий более чем из 200 экспертов. Также учитывались результаты народного голосования, в котором приняло участие свыше 200 тысяч россиян.

Премия призвана показать, что лауреаты – это реальные люди, которые столкнулись с трудностями, но не сдались и продолжили идти к своей мечте.

Так, победителем номинации "Информационные технологии и искусственный интеллект" стал Илья Лебедев из Нижегородской области. Он пережил потерю зрения, но это не помешало ему стать лидером в своей сфере и занять позицию руководителя направления в команде губернатора Нижегородской области.

Сейчас Илья – проектный менеджер АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области". Он занимается экспертизой сайтов и приложений, взаимодействует с органами власти, IT-индустрией и пользователями с инвалидностью.

Мужчина постоянно работает с большим количеством информации. Его помощники – компьютер и смартфон: этими устройствами сейчас можно пользоваться на слух и даже на ощупь. Илья стремится сделать доступными информационно-коммуникационные технологии для всех граждан России без исключений и курирует ещё одно направление – развитие цифровой грамотности инвалидов по зрению. Благодаря его усилиям уже 550 незрячих нижегородцев бесплатно научились пользоваться техникой и цифровыми сервисами.

Вместе с командой он закончил работу над доступностью платформы государственных сайтов Нижегородской области для инвалидов по зрению. Всего было заменено около 200 сайтов региона с версии для слабовидящих на инклюзивный дизайн.

Кроме того, Илья принял активное участие в разработке законопроекта, задача которого – обеспечить доступ людям с ограниченными возможностями здоровья к государственным сайтам наравне со всеми гражданами. Законопроект уже прошёл первое чтение на пленарном заседании Госдумы.

"Меня вдохновляет путь от одной маленькой победы к другой, вдохновляет моя команда в широком смысле этого слова: коллеги, последователи и соратники. Вдохновляет лидерская энергия финалистов Национальной премии, которым бывает непросто, но они остаются в движении на пути к своей цели", – прокомментировал свою победу Илья Лебедев.

Все 99 финалистов премии были отмечены специальной наградой "За вклад в создание возможностей в России". А каждый из победителей получит индивидуальный пакет поддержки, медиасопровождение, возможность стать амбассадором президентской платформы "Россия – страна возможностей" и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях. Также среди наград – путешествие по России и обучение в мастерской управления "Сенеж".

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от статуса, места проживания и профессии, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения и обмена опытом талантливых и неравнодушных людей.

В рамках деятельности президентской платформы "Россия – страна возможностей" создана – мастерская управления "Сенеж". Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодёжь, а также управленцы и госслужащие.

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Теги:
Премия росс
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