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Бизнес

Более 5 тысяч сотрудников нижегородских компаний освоили бережливые технологии

26 декабря 2024 08:25  [1] Бизнес

В Нижегородской области в 2019 году начал действовать нацпроект "Производительность труда".За это время уже 5,1 тысячи сотрудников нижегородских предприятий прошли обучение основам бережливых технологий. Как отметили в областном правительстве, наш регион входит в тройку лидеров в стране по числу обученных в рамках нацпроекта специалистов.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов напомнил, что нацпроект "Производительность труда" направлен на комплексное повышение эффективности предприятий, включая как общие показатели, так и персональную продуктивность каждого сотрудника.

"После прохождения обучения персонал получает необходимые компетенции для самостоятельной оптимизации рабочих процессов. Инициативы, исходящие от самих сотрудников, позволяют выявлять и устранять узкие места, сокращать издержки на производство продукции и повышать уровень её качества, тем самым обеспечивая устойчивый рост и конкурентоспособность предприятия", - рассказал он.

Эксперты федерального и регионального центров компетенций во время работы на предприятиях обучают персонал организации рабочих мест, грамотному составлению планов и регламентов, а также прививают основы культуры непрерывных улучшений.

Консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области являются 275 компаний.

Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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