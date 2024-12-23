Политические итоги года: версия ФоРГО Политика

Фонд развития гражданского общества провел круглый стол "Политические итоги года: актуальная повестка и резонансные события". В его работе приняли участие: председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, президент Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, эксперт ЭИСИ Глеб Кузнецов, руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Глава ФоРГО Константин Костин представил доклад, в котором отразились основные итоги завершающегося года. В документе отмечено, что главными темами 2024 года, определившими его содержание и смыслы, стали следующие:

1. Выборы Президента РФ, ставшие референдумом о доверии Владимиру Путину;

2. СВО, в которой эксперты выделили три аспекта:

- военный аспект – новое оружие ("Орешник"), инициатива на театре военных действий, новая команда в Министерстве обороны,

- политический аспект – патриотический консенсус, приход ветеранов СВО в систему гос. управления и политического представительства (программа "Время героев"),

- социально-экономический аспект – расширение масштаба интеграции новых территорий во все сферы жизни страны;

3. Коррекция налогового законодательства;

4. Начало эпохи цифровых финансовых активов;

5. Культурная перезагрузка. Доминирование патриотической повестки. Сокращение аудитории "культурных релокантов";

6. Ожидание искусственного интеллекта;

7. Саммит БРИКС в Казани, как знаковый этап в развитии и становлении организации как важного элемента нового миропорядка.

Самыми резонансными событиями 2024 года, по версии ФоРГО, стали следующие события: испытание нового ракетного комплекса "Орешник", выставка "Россия", теракт в "Крокус-холле", события в Курской области, "Голая вечеринка", реальная инфляция, ставка ЦБ и курс доллара, смерть Алексея Навального.

Оценивая завершающийся год, эксперты сошлись во мнении, что несмотря на все вызовы года, Россия продемонстрировала политическую стабильность и сплочение общества вокруг флага и президента. Во многом это стало возможным благодаря взвешенной, аккуратной социальной политике властей.