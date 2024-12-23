Деды Морозы-альпинисты поздравили маленьких пациентов НОДКБ с Новым годом Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сотрудники МЧС 25 декабря провели предновогоднюю акцию для маленьких пациентов отделений онкологии и онкогематологии Нижегородской областной детский больницы.

Эта добрая традиция по поздравлению ребятишек, которые вынуждены праздновать Новый год в больнице, существует уже пять лет. К ней присоединились сотрудники регионального управления МЧС России, Приволжского поисково-спасательного отряда, Первого пожарно-спасательного отряда Нижнего Новгорода, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Минздрава Нижегородской области.

Спасатели в костюмах Дедов Морозов появились в окнах палат, спустившись с крыши. А Дед Мороз-пожарный вместе со Снегурочкой поднялись к окнам палат с помощью коленчатого подъёмника и пожелали детям здоровья и счастья.

Кроме того, альпинист МЧС выполнил сложнейший трюк – проехался между двумя корпусами больницы на воздушном велосипеде по специальным верёвкам.

Главврач НОДКБ Светлана Белозёрова отметила, что захватывающего зрелища с Дедушками Морозами ждут и маленькие пациенты, и медперсонал больницы.

"В этом году волшебники из МЧС спустились с крыши корпуса, где лечатся дети с онкологическими заболеваниями. Ощущение новогоднего чуда и чувство восторга – это то, что оказывает самый настоящий лечебный эффект", – добавила она.

Как рассказал замначальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Оленев, в общей сложности в поздравлении ребят принимали участие 20 человек личного состава.