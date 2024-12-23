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Общество

Нижегородским медикам вручили награды за профессиональные достижения

26 декабря 2024 11:04  [42] Общество

Нижегородским медикам вручили награды за профессиональные достижения в 2024 году. Торжественная церемония прошла на площадке Дома народного единства в Нижнем Новгороде.

Так, три специалиста стали получателями Премии Нижегородской области имени Б.А. Королёва, ещё один медик получил награду Всероссийского конкурса "Лучший врач года 2024". Кроме того, три медучреждения региона награждены Почётными штандартами губернатора Нижегородской области.

Премия Нижегородской области имени Б.А. Королёва – одна из высших наград за особые заслуги в развитии медицины региона. В этом году её лауреатами стали заведующий отделением – врач-онколог НИИ клинической онкологии НОКОД Владимир Каров, сердечно-сосудистый хирург больницы им. академика Королёва Владимир Петренко и заведующая кардиологическим отделением больницы №13 Нижнего Новгорода Любовь Ростова.

Награду "Лучший врач года 2024" получил сотрудник Нижегородского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Андрей Федоровцев. Он отмечен дипломом II степени в номинации "Лучший врач-эксперт".

По итогам работы в 2024 году Почётный штандарт губернатора Нижегородской области в номинации "Детство и родовспоможение" вручили детской больнице №17 Нижнего Новгорода, в номинации "Стационарная помощь" – Нижегородскому областному онкодиспансеру, в номинации "Амбулаторно-поликлиническая помощь" – Краснобаковской ЦРБ.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что правительство региона уже подвело итоги работы не только в 2024 году, но и за весь период реализации национальных проектов, в том числе нацпроекта "Здравоохранение".

"Благодаря нацпроекту за прошедшие шесть лет в наши медицинские учреждения закуплено почти три тысячи единиц оборудования, построено 114 новых объектов здравоохранения, отремонтировано еще свыше 380 объектов. Кроме того, закуплено почти 850 специализированных автотранспортных средств", – сообщила глава ведомства.

Она поздравила не только награждённых медиков, но и всех их коллег.

"Сегодня в отрасли здравоохранения Нижегородской области представлено 146 учреждений, и каждый сотрудник выполняет важную роль в работе всей системы. Нижегородское здравоохранение – это около 60 тысяч человек. Хочется отметить каждого участника лечебного процесса, от санитарки до главного врача, и, конечно же, всех тех, кто выполняет административные, технические функции. Спасибо за ваш значимый труд!" – подытожила Галина Михайлова.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Награды
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