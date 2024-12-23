Евгений Лебедев поздравил с наступающим Новым годом ветерана ВОВ и вручил подарки детям-участникам акции "Ёлка желаний" Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ Евгений Лебедев в Сарове поздравил с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Евдокию

Яковлевну Крылову и вручил ей подарки от партии "Единая Россия" в рамках традиционной акции "С Новым годом, ветеран!".

"Каждая встреча с уважаемой Евдокией Яковлевной Крыловой – это огромное событие для меня! - поделился Евгений Лебедев. - Очень тепло и душевно поговорили. Вручил нашей героине букет цветов и подарки. От всей души пожелал ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, сил и энергии, всего самого доброго!"

Евдокия Яковлевна встретила войну, когда ей было всего 15 лет. В 1941 году она начала работать в полевом госпитале. До 1943 года ухаживала за ранеными бойцами, отвозила их в тыл. Была награждена медалью "За оборону Крыма". По словам депутата Госдумы, он всегда старается найти время, чтобы лично посетить ветерана накануне Нового года и Дня Победы и выразить ей свою признательность и благодарность.

А в Арзамасе Евгений Лебедев навестил семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, чтобы поздравить ребят-участников Всероссийской акции "Ёлка желаний" и вручить им подарки, о которых они написали на сайт акции.

"Сегодня же в Арзамасе посетил несколько семей, где воспитываются особенные дети. Несмотря на болезни, все ребята мечтают, строят планы, загадывают желания, которые обязательно исполнятся! - рассказал Евгений Лебедев. - Володя Кузнецов учится на электрика в сельхозтехникуме. Исполнил его желание – он мечтал об игровой клавиатуре для компьютера, а младшему брату Диме вручил набор для рисования. Семилетний Саша Корнев прикован к постели. Подарил ему арку Пиклера и развивающие игрушки, которые, надеюсь, помогут ему справиться с недугом. Алине Бренчугиной тоже 7 лет. Для нее приготовил особенный подарок – уличные качели "гнездо".

Также все дети вместе с поздравлениями от Деда Мороза получили сладкие подарки.

"Пожелал детям и их родителям крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия! Пусть новый 2025 год складывается для них удачно, все желания исполняются, все мечты сбываются!" - сказал Евгений Лебедев.

Напомним, "Единая Россия" проводит традиционную серию акций в новогодние праздники. Их организуют активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры.