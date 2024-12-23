Иван Носков избран главой Самары

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Экс-мэр Дзержинска Иван Носков на заседании Гордумы 26 декабря был единогласно избран мэром Самары.
Всего на должность главы Самары претендовали семь кандидатов, в итоге на рассмотрение были выдвинуты две кандидатуры. Помимо Носкова, на заседании Думы со своей программой также выступила председатель ПО "Летниковское сельское потребительское общество".
Иван Носков в своем выступлении сделал акцент на повышение бюджетной обеспеченности и максимальное участие в национальных проектах. Он подчеркнул, что приложит все усилия для развития Самары. Это, в том числе, ремонт инженерных сетей, решение проблем общественного транспорта, строительство социальных и спортивных учреждений.
Ранее Иван Носков рассказал о своих задачах на посту главы Самары.
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