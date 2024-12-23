Иван Носков избран главой Самары Политика

Фото: Telegram-канал Ивана Носкова

Экс-мэр Дзержинска Иван Носков на заседании Гордумы 26 декабря был единогласно избран мэром Самары.

Всего на должность главы Самары претендовали семь кандидатов, в итоге на рассмотрение были выдвинуты две кандидатуры. Помимо Носкова, на заседании Думы со своей программой также выступила председатель ПО "Летниковское сельское потребительское общество".

Иван Носков в своем выступлении сделал акцент на повышение бюджетной обеспеченности и максимальное участие в национальных проектах. Он подчеркнул, что приложит все усилия для развития Самары. Это, в том числе, ремонт инженерных сетей, решение проблем общественного транспорта, строительство социальных и спортивных учреждений.

Ранее Иван Носков рассказал о своих задачах на посту главы Самары.