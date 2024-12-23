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Общество

Инклюзивные маршруты в Выксе признали лучшими в России

26 декабря 2024 15:02  [103] Общество

Фото: ОМК, Андрей Горелов

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" (создан по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании, ОМК) победил в номинации "Инклюзивный туризм" Всероссийского отбора "Открыто для всех", который проводит Агентство стратегических инициатив. Эксперты высоко оценили инклюзивный проект по социализации людей с инвалидностью "Выкса. Доступ есть", который фонд реализует с 2018 года в городе Выксе Нижегородской области. Благодаря этому более трех тысяч людей с инвалидностью посетили инклюзивные мероприятия и экскурсии. Также фонд "ОМК-Участие" получил отдельный приз – сертификат на пять миллионов рублей для размещения социальной рекламы на улицах Нижнего Новгорода. Итоги масштабного конкурса лучших инклюзивных практик подвели в Москве.

В рамках проекта фонда в Выксе разработали 25 экскурсионных маршрутов, которые дают возможность людям с инвалидностью знакомиться с предметами искусства и арт-объектами в Музее истории ВМЗ, на территории города и посещать производства выксунского завода ОМК. Сотрудники Ресурсного центра по социокультурной инклюзии комплексно адаптируют временные выставки в Музее и культурных институциях Выксы: переводят на русский жестовый язык, используют тифлокомментарии и пр. Для людей, не имеющих возможность посетить Музей, вся полезная информация размещена в разделе "Адаптированные выставки" на сайте Музея.

В 2019 году в Выксе запустили первый в стране инклюзивный экскурсионный маршрут на промышленное предприятие. Адаптированные маршруты "Доступный завод" для туристов с инвалидностью проводят на заводе Объединенной металлургической компании (ОМК) в Выксе. Для незрячих и слабовидящих гостей есть экскурсия с тифлокомментариями и тактильными моделями в металлургический комплекс стан-5000, где производят широкий лист для труб большого диаметра. Эта же экскурсия адаптирована для сопровождения глухих и слабослышащих посетителей, ее перевели на русский жестовый язык. Для маломобильных посетителей и гостей на колясках разработали экскурсию на производство железнодорожных колес, где по маршруту нет перепадов высоты и лестниц. Экскурсия по индустриальному стрит-арт-парку, в котором собраны произведения современного искусства на фасадах цехов, доступна для гостей с любыми формами инвалидности. Для безопасности посетителей экскурсии проходят в мини-группах или индивидуально. Все маршруты протестированы экспертным советом, в который входят люди с различными формами инвалидности. За последние пять лет выксунский завод ОМК посетили более 400 гостей с инвалидностью.

"Спасибо организаторам за высокую оценку нашей работы, за возможность проявить себя и поделиться своими идеями. Тема инклюзии невероятно важна для нашего общества. Она помогает развивать среду, где каждый человек может наслаждаться путешествиями и открывать для себя новые горизонты. Наш проект – результат долгой работы множества людей, социологических исследований, поиска наиболее оптимальных и безопасных решений. Мы стремились создать продукт, который подойдет людям с разными формами инвалидности. Количество таких гостей на наших экскурсиях растет, в Выксу все чаще приезжают туристы из других городов. Это маленький шаг к большой цели – сделать инклюзивный туризм максимально доступным и популярным", – отметила генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.

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Теги:
Выкса ОМК
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