Четыре проекта стали лауреатами премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области четыре проекта стали лауреатами региональной премии в области объектов интеллектуальной собственности имени И.П. Кулибина. В конкурсе принимали участие изобретения, полезные модели, товарные знаки, получившие государственную регистрацию в России и в международной патентной организации, а также включенные в соответствующий реестр в течение трех лет, предшествующих году присуждения премии.

"Технологическое развитие на сегодняшний день – один из крупных блоков в фундаменте суверенитета нашей страны. Премия имени Кулибина призвана отметить наиболее значимые объекты интеллектуальной собственности, созданные на территории региона", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Награды вручаются в трех номинациях: "Лучшее изобретение года", "Лучшая полезная модель года" и "Лучший товарный знак года". В номинации "Лучшее изобретение года" определяются два победителя, во всех остальных – по одному. Победители получат денежную премию в размере 100 тысяч рублей, а также звание лауреатов и памятные медали.

"Конкурс проводится с 2008 года, за это время было подано почти 1 400 заявок. Подавляющее большинство - около 60 процентов - поступает от промышленных предприятий. Они представляют на конкурс свои исследования и разработки. Около 30 процентов - учреждения науки и образования, около 10 процентов - физические лица", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он также рассказал, что в этом году к конкурсу были допущены 83 заявки (61 изобретение, 10 полезных моделей, 12 товарных знаков).

Победителями премии "Кулибин" стали:

- в номинации "Лучшее изобретение года в Нижегородской области" - патент "Материал для изготовления офтальмологических имплантов методом фотополимеризации" ООО Предприятие "Репер-НН";

- патент "Плазменный реактивный двигатель, использующий для создания тяги вытекающую через магнитное сопло плазму, нагретую мощным электромагнитным излучением, и способ создания реактивной тяги" Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова (ИПФ РАН);

- в номинации "Лучшая полезная модель года в Нижегородской области» - патент "Погружной насос для перекачивания низкотемпературных жидкостей", АО "ОКБМ Африкантов";

- в номинации "Лучший товарный знак года в Нижегородской области" - товарный знак "АксЭл" ИП Зарецкий Владимир Евгеньевич.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.