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Общество

Началось народное голосование за проекты, представленные на Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив

26 декабря 2024 15:15  [113] Общество

Более 2,3 тысячи проектов поступило на Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив, который проводит Центральный совет сторонников партии "Единая Россия".

Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству представленных заявок. Темы предложенных инициатив охватывают волонтерство, экологию, патриотическое воспитание, профориентацию, образование, спорт, культуру, инклюзивные мероприятия и многие другие сферы общественной жизни. 

На сайте конкурса sila-idey.er.ru началось голосование за лучшие проекты. Оно продлится до 28 января 2025 года.

"Мы уверены, что этот конкурс даст новый импульс для развития гражданского общества в России и усиления поддержки инициатив, которые действительно важны для наших регионов и страны. Каждая поданная заявка – шаг к улучшению жизни людей. Мы призываем всех активно участвовать в голосовании и поддержать лучшие идеи", - отметила председатель Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко.

Конкурс проходит по трем номинациям: лучшая федеральная, региональная и местная инициативы.

Полуфиналистов конкурса объявят до 30 января. Победителей определит оргкомитет, который состоит из представителей от каждого региона. Лучшие получат ресурсную поддержку "Единой России" до 3 миллионов рублей, наставников для реализации инициативы из числа депутатов, медиаподдержку, бесплатное обучение и возможность стать депутатами от партии.

Напомним, Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив проводит Центральный совет сторонников партии "Единая Россия". Полуфиналистов путем голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет. Проекты- победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Отметим, что поддержка общественных инициатив, реализации различных программ и проектов при участии жителей включены в народную программу партии.

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Теги:
Голосование Единая Россия Конкурсы
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