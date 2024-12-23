Началось народное голосование за проекты, представленные на Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив Общество

Более 2,3 тысячи проектов поступило на Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив, который проводит Центральный совет сторонников партии "Единая Россия".

Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству представленных заявок. Темы предложенных инициатив охватывают волонтерство, экологию, патриотическое воспитание, профориентацию, образование, спорт, культуру, инклюзивные мероприятия и многие другие сферы общественной жизни.

На сайте конкурса sila-idey.er.ru началось голосование за лучшие проекты. Оно продлится до 28 января 2025 года.

"Мы уверены, что этот конкурс даст новый импульс для развития гражданского общества в России и усиления поддержки инициатив, которые действительно важны для наших регионов и страны. Каждая поданная заявка – шаг к улучшению жизни людей. Мы призываем всех активно участвовать в голосовании и поддержать лучшие идеи", - отметила председатель Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко.

Конкурс проходит по трем номинациям: лучшая федеральная, региональная и местная инициативы.

Полуфиналистов конкурса объявят до 30 января. Победителей определит оргкомитет, который состоит из представителей от каждого региона. Лучшие получат ресурсную поддержку "Единой России" до 3 миллионов рублей, наставников для реализации инициативы из числа депутатов, медиаподдержку, бесплатное обучение и возможность стать депутатами от партии.

Напомним, Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив проводит Центральный совет сторонников партии "Единая Россия". Полуфиналистов путем голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет. Проекты- победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Отметим, что поддержка общественных инициатив, реализации различных программ и проектов при участии жителей включены в народную программу партии.