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Эксперты рассказали, кто чаще ищет работу в Нижнем Новгороде

26 декабря 2024 16:15  [99] Общество

Жители Нижегородской области в 2024 году стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких ресурсах вырос на 32% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на 18%. Самым быстрорастущим сервисом в регионе стал HeadHunter. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

В Нижегородской области больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории 26-35 лет (+26% пользователей). На втором месте группа 46-55 лет с приростом на 25%. Существенно выросла доля соискателей старше 56 лет (+18%) и в возрасте 36-45 лет (+17%). Молодежная аудитория до 25 лет проросла всего на 1%, среди подростков 14-20 лет, напротив, снизилась (на 22%).

Также увеличилось и время, которое соискатели проводят на сайтах по трудоустройству.  Этот показатель составил в среднем 64 минуты за месяц, что на 25% больше, чем годом ранее.

Самым быстрорастущим сервисом в регионе в 2024 году стал HeadHunter: его аудитория за год увеличилась на 26%. На втором месте по динамике — Superjob с приростом на 7% по количеству пользователей. Замыкает тройку лидеров роста Хабр Карьера: число соискателей, которые пользовались этим сервисом, увеличилось на 2%.

В целом по России, наиболее молодые пользователи оказались у сервисов Хабр Карьера и GeekJob — абоненты до 35 составляют 61% и 62% их аудитории соответственно. А самая высокая доля пользователей старше 46 лет оказалась у Superjob и Зарплаты.ру — 36% и 33% соответственно. Тренд актуален и для Нижнего Новгорода.

Основной прирост (53%) в сегменте сервисов по поиску работы обеспечили мужчины. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны.

Эксперты МегаФона также подтверждают интерес нижегородцев к онлайн-сервисам для поиска работы. В Нижнем Новгороде интернет-трафик на тематические ресурсы в этом году вырос на 33% по сравнению с 2023-м.

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