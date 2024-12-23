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Нижегородский аэропорт 26 декабря принял восемь самолетов в качестве запасного

26 декабря 2024 17:41  [113] Общество

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им.В.П.Чкалова по данным на 17.15. 26 декабря принял в качестве запасного 8 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание и готовятся к вылету. Также задержан один рейс собственного расписания, остальные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются без отклонений от расписания.

Ранее стало известно, что 26 декабря Росавиация ввела временные ограничения введены в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковский", в настоящее время данные ограничения сняты.

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Теги:
Аэропорт
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