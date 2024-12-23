Министр здравоохранения региона вручила благодарности сотрудникам ГП НО "НОФ" Общество

Фото: ГП НО "НОФ"

В преддверии празднования Нового года министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова посетила Государственное предприятие Нижегородской области "Нижегородская областная фармация".

Поздравляя сотрудников госпредприятия с наступающим Новым годом, министр здравоохранения подчеркнула, что Нижегородская областная фармация является "полноценным членом медицинской команды региона".

"Вы выполняете очень серьезные задачи, начиная с обеспечения всем необходимым медицинских организаций области и льготно лекарственного обеспечения, и заканчивая розничной торговлей лекарственными препаратами и товарами аптечного ассортимента. Благодаря вашему коллективу, в том числе; благодаря вашей работоспособности, мудрости и терпению показатели деятельности здравоохранения Нижегородской области по 2024 году находятся на высоком уровне", - отметила Галина Михайлова и от имени регионального министерства здравоохранения вручила сотрудникам Нижегородской областной фармации благодарности министерства за многолетний добросовестный труд. Награды получили, в частности, генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов, его первый заместитель Анна Фаянс; директор ОПП Александр Мочалин; начальник управления закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий Татьяна Черепанова и другие работники предприятия.

В рамках визита министр посетила также недавно открывшуюся на ул.Грузинской "Госаптеку", которая обслуживает в том числе, льготные категории граждан.

Как рассказал генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов, новая аптека очень востребована среди нижегородцев. "С момента открытия в ноябре текущего года в аптеку уже обратились около 6000 льготников. Аптека обслужила более 22 000 рецептов, дающих право на бесплатное приобретение льготных лекарств, - пояснил руководитель Нижегородской областной фармации. - Аптека имеет статус экспертной, а это значит, что здесь можно заказать и быстро получить с нашего оптового склада огромное количество лекарственных препаратов, включая редкие или дорогостоящие. Кроме того, аптека предлагает абсолютно новый для Нижнего Новгорода сервис - сбор просроченных лекарственных препаратов с последующей отправкой на утилизацию. Это наша уникальная программа в рамках развития экологических проектов региона", - добавил Павел Ястребов.

Говоря о планах на ближайшую перспективу, Павел Ястребов подчеркнул, что государственная аптечная сеть "Госаптека" существенно обновляется; активно развивается новый формат экспертных аптек. "Кроме того, уже идет реализация проекта создания большой централизованной производственной аптеки, которая будет обеспечивать лекарственными препаратами по индивидуальным рецептам медицинские организации Нижегородской области, а также поставлять в розничные аптеки сети экстемпоральные лекарственные препараты, изготовленные по высочайшим стандартам с лабораторным контролем качества. Это вклад нашего предприятия в развитие персонифицированной медицины в Российской Федерации", - подвел итог руководитель ГП НО "НОФ".

Текст: Юлия Огаркова