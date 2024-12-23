Нижегородская область заняла шестое место в рейтинге регионов РФ по научно-технологическому развитию Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижегородская область заняла шестое место в рейтинге регионов РФ по научно-технологическому развитию в 2023 году, составленном Минобрнауки РФ.

Презентация рейтинга состоялась в рамках заседания комиссии по научно-технологическому развитию, которое прошло под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

"Технологическое лидерство – одна из национальных целей развития страны, определенных Президентом Владимиром Путиным. Ее достижение невозможно без активного участия регионов. Формирование национального рейтинга призвано стимулировать администрации субъектов для принятия действенных мер по развитию научно-технической сферы на местах. По итогам рейтинга лучшие практики управления в сфере НТР субъектов-лидеров будут предложены к внедрению и остальным регионам", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, рейтинг за 2023 год был сформирован на основе более 43 критериев, что позволило точнее оценить уровень научно-технологического развития каждого региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в последние годы регион активно внедряет меры, направленные на стимулирование научно-технического потенциала, укрепление взаимодействия с высшими учебными заведениями и научными организациями, привлечение инвесторов для развития наукоёмкого бизнеса, создание условий для молодых исследователей, включая гранты и программы поддержки.

"Эти усилия позволили региону укрепить свою репутацию как одного из ключевых центров научно-технологического прогресса в России. В то же время у региона очень серьезный научный потенциал - действует научно-образовательный центр, три вуза входят в программу "Приоритет 2030", в двух открыты "Передовые инженерные школы", ведется создание ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", инфраструктуры ИНТЦ "Квантовая долина", - рассказал Глеб Никитин.

Как отметил заместитель губернатора Андрей Саносян, серьезный вклад в развитие науки и технологий вносит системная работа по выстраиванию тесного сотрудничества между научными и промышленными организациями.

"Нижегородский НОЦ активно расширяет конкурсные программы, ориентированные на софинансирование совместных проектов научных организаций и предприятий реального сектора экономики. Совместные инициативы получают положительную "обратную связь". Мы видим, что такой подход эффективно стимулирует развитие науки и технологий, а результаты национального рейтинга подтверждают правильность выбранного курса", - подчеркнул замгубернатора.

Директор Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко рассказал, за этот год центр поддержал 31 научно-технический проект с общим бюджетом более 370 миллионов рублей, в том числе десять проектов в рамках шести конкурсов с индустриальными партнерами.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области признан одним из лидеров, входящих в тройку научно-образовательных центров по итогам деятельности за 2023 год среди всех созданных НОЦ в России в рамках национального проекта "Наука и Университеты". Нацпроект реализуется в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года. В 2021-м он был переформатирован в нацпроект "Наука и университеты" и включил в себя четыре федеральных проекта: "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии", "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям", "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" и "Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок".

Ознакомиться с возможностями, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации: https://science52.ru/.

Период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.