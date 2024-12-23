Итоги развития отрасли НХП за 2024 год представили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Итоги развития отрасли народных художественных промыслов региона в 2024 году обсудили в нижегородском Заксобрании. С докладом о проделанной работе выступил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. В мероприятии приняли участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, руководители и работники профильных предприятий.

"Сегодня Нижегородская область занимает лидирующее место в России по богатству народных художественных промыслов. Одна из наших приоритетных задач – быть хранителями национального "культурного кода". За кажущейся простотой стоит тяжелый труд! Наши мастера создавали и создают настоящие произведения искусства, мы ценим их профессионализм и благодарим за преданность делу и любовь к своей малой Родине!", – сказал Сергей Яковлев.

Министр напомнил, что в этом году в Нижегородской области был создан бренд "Человечно", который объединяет все народные художественные промыслы региона. Создание бренда направлено на продвижение отрасли, повышение узнаваемости нижегородских народных художественных промыслов на российском и зарубежном рынках.

В ходе выступления Сергей Яковлев представил лучшие мероприятия, выставки и коллаборации с современными дизайнерами.

"Ежегодно мы проводим яркие мероприятия, направленные на развитие мест традиционного бытования промыслов. В этом году самым масштабным фестивалем страны в сфере народных художественных промыслов стала наша "Золотая хохлома". Кроме того, более 600 участников приняли участие в Форуме креативных территорий, который уже традиционно проводится на нижегородской земле. Мы также учредили и провели первую в стране премию в области народных художественных промыслов "На_родном". Не забываем и о поддержке предприятий: в этом году из средств регионального бюджета на их развитие было выделено более 47 млн рублей", – рассказал Сергей Яковлев.

В рамках мероприятия также состоялась торжественная церемония награждения представителей отрасли народных художественных промыслов Нижегородской области. Награды профессионалам вручили Евгений Люлин и Андрей Чечерин.

Директор Павловского техникума народных художественных промыслов России Владимир Голубин награжден благодарственным письмом правительства Нижегородской области. А генеральный директор предприятия "Гипюр" Ольга Спирина отмечена благодарственным письмом председателя Законодательного собрания Нижегородской области.

"Мы гордимся творческими достижениями наших заслуженных мастеров, которые вносят огромный вклад в развитие народных художественных промыслов. Сегодня все понимают, что народные промыслы – не просто ложки и матрешки, а это современная, динамичная отрасль с огромным потенциалом, креативная индустрия, где собраны самые яркие таланты. Важно ценить, беречь, приумножать это величайшее богатство, ведь в Нижегородской области 28 мест традиционного бытования промыслов. Для этого на федеральном и региональном уровнях созданы правовые основы для развития и роста отрасли. То, что делают наши мастера, имеет не только эстетическое, но еще и огромное государственное и культурное значение", – подчеркнул Евгений Люлин.

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области напомнили, что продвижение туристического потенциала традиционных мест бытования народных художественных промыслов – одна из составляющих реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Страна переживала разные времена, но наши мастера смогли сохранить промыслы – важнейшую составляющую связи поколений. В Нижегородской области есть деревообработка, ткачество, резьба по камню и кости, художественная обработка металла и кожи и многое другое. Наши мастера умеют создавать "золото без золота". Мы гордимся своим наследием и успехами нижегородских мастеров! Дорогие мастера, сохраняйте и передавайте будущим поколениям нашу историю и самобытность!", – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Он включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма".