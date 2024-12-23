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Общество

Окружная новогодняя Ёлка прошла в Нижнем Новгороде для детей ПФО

27 декабря 2024 07:47  [92] Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

26 декабря в Нижнем Новгороде прошла традиционная Новогодняя Ёлка полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году праздник посетили около тысячи детей из 13 регионов Приволжья.

На главную окружную Ёлку пригласили победителей и лауреатов всероссийских предметных олимпиад, соревнований и конкурсов, окружных общественных проектов, детей из многодетных семей, отличившихся в общественной деятельности, а также из семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, и участников СВО.

Как отметили в аппарате полпреда, традиция проводить в округе Новогоднюю Ёлку соблюдается на протяжении нескольких лет.

"Новый год – любимый праздник всех детей, время исполнения желаний и хорошего настроения. Хотелось бы пожелать всем участникам Ёлки верить в себя и свои силы, постигать новое и открывать в себе новые таланты, ярких и интересных событий, весёлых приключений, верных друзей и мудрых наставников рядом, и конечно, побольше любимых подарков!" – сказал заместитель полпреда президента России в ПФО Олег Машковцев.

Окружной праздник состоялся в Нижегородской государственной академической филармонии. Юных гостей ожидала новогодняя сказка "Подарок для Деда Мороза" и хороводы у ёлки. В представлении приняли участие артисты филармонии и юные воспитанники детской студии при Ансамбле народной песни и танца "Любава".

Кроме новогоднего спектакля организаторы окружного мероприятия подготовили для ребят обширную культурную программу – обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля и Манежа, планетария, усадьбы Рукавишниковых, прогулкой по территории Ярмарки, Стрелки с осмотром выставочного и концертного пакгаузов, собора Александра Невского.

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Теги:
Новый год Полномочный представитель Президента РФ Праздники
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