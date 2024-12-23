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Культура и отдых

Ещё три новых кинозала открыли в населённых пунктах Нижегородской области

27 декабря 2024 08:49  [114] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В районах Нижегородской области на этой неделе открыли сразу три кинозала: в деревне Березовка под Арзамасом, в Красных Баках и Павлове.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, оборудование залов было закуплено на средства Фонда кино в рамках нацпроекта "Культура". Для каждого из залов было выделено 9 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что такие пространства позволяют смотреть кино или выступления в комфортных условиях.

"Культура сближает людей, помогает наладить общение. Можно обсудить увиденное, поделиться мыслями. Особенно для небольших населённых пунктов кинозалы становятся важными точками притяжения", - добавил Глеб Никитин.

В деревне Берёзовка зал на 300 мест расположен в районном Доме культуры. Сюда закупили новые кресла и современное цифровое оборудование: мощный кинопроектор, снабжённый системой 3D, акустику полного окружения, широкоформатный экран и программно-аппаратный комплекс продажи билетов. Также приобретены индивидуальные приборы тифлокомментирования для зрителей с ограничениями по зрению. Предусмотрены здесь и места для зрителей на инвалидных колясках.

Ещё один кинозал на 300 мест открылся в Центре досуга и кино в Красных Баках. Причём сюда могут приезжать жители из соседних Воскресенского и Варнавинского районов, где нет подобных кинозалов. Зал в Красных Баках оборудован новыми креслами, проектором, звуковым оборудованием. В дни, когда не будет киносеансов, зал будет использоваться для выступлений.

Также кинозал открылся в развлекательном центре "Спартак" в Павлове.

Чуть ранее открылись кинозал "Киномир" в Центре культурного развития в Лукоянове и в ФОКе "Атлант" посёлка Шатки.

Напомним, что программа поддержки кинозалов в населённых пунктах, где живет до 500 тысяч человек, стартовала в 2015 году по инициативе Минкультуры РФ совместно с Фондом кино. Фонд кино в рамках конкурса самостоятельно определяет перечень приоритетных учреждений в регионах страны, где может быть переоборудован кинозал по программе модернизации, и безвозмездно предоставляет средства. С 2019 года программа была включена в нацпроект "Культура". Всего в Нижегородской области в рамках программы появилось 38 кинозалов, включая пять, открытых в 2024 году.

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Теги:
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