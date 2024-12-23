"Теплоэнерго" будет работать в режиме повышенной готовности все новогодние праздники Общество

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АО "Теплоэнерго" с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года будет работать в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить безаварийную и надежную работу теплоэнергетических объектов и бесперебойное теплоснабжение потребителей в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Перед долгими выходными проведена проверка основного и вспомогательного оборудования теплоэнергетических объектов. На предприятии полностью укомплектован запас необходимых материалов и топлива, организовано круглосуточное обеспечение транспортом и спецтехникой на случай проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ, а также составлены графики дежурства руководителей и ответственных лиц в подразделениях.

В круглосуточном режиме все праздничные выходные будут дежурить пять аварийно-ремонтных бригад, две бригады по наладке оборудования и 26 единиц техники. Еще две дополнительные бригады и девять единиц техники будут дежурить в дневное время на протяжении всех 11 дней. Также организовано дежурство бригад теплосетей в районах присутствия предприятия, которые буду заниматься плановым обслуживанием теплосетевого комплекса и в случае необходимости могут быть оперативно переброшены на неотложные работы.

Напоминаем, что сообщить о неполадке на тепловых сетях можно с помощью кнопки "Сообщить о неполадке" на сайте "Теплоэнерго" teploenergo-nn.ru. По любым вопросам, связанным с работой компании, можно круглосуточно обращаться по телефону горячей линии 277-91-31.