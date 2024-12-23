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Экономика

Нижегородская область вошла в число лидеров нацпроекта "Жилье и городская среда"

27 декабря 2024 11:40  [43] Экономика

Нижегородская область по итогам года вошла в число лидеров нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, который провёл заседание президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию.

Как подчеркнул Марат Хуснуллин, благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2024 году жилищные условия улучшились для 4,2 млн семей.

"Строительная отрасль заканчивает 2024 год достаточно хорошо, несмотря на все сложности. Объём работ в строительстве вырос более чем на 32% с 2019 года. С высокими показателями завершаем работу по нацпроектам "Жильё и городская среда" и "Безопасные качественные дороги". По итогам года уже видим, что будет введено не менее 105 млн кв. м жилья, уложено порядка 139 млн кв. м асфальтобетона", - сообщил зампредседателя российского правительства.

По его словам, в этом году показывали наилучшие результаты работы и чаще всего становились лидерами по реализации программ Чеченская Республика, Нижегородская область, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия – Алания, Пензенская область и Республика Татарстан, также высокие показатели у Оренбургской и Амурской областей.

Всего с 2019 года свои жилищные условия уже улучшили 22,7 миллиона семей, по итогам года их число вырастет до 23,5 миллиона. С 2019 года 780,5 тысячи граждан переехали в новое комфортное жильё из аварийных домов площадью 13 млн кв. м. С 2019 года благоустроено 72 тыс. общественных и дворовых пространств.

Также стало известно, что в части жилищного строительства в 2024 году обозначилась тенденция на ежегодный прирост строящихся многоквартирных домов, сейчас он составляет 120 млн кв. м. Градпотенциал земельных участков вырос до 480 млн кв.м.

По программе "Стимул" с 2019 года в регионах построено 760 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, учреждений образования и здравоохранения, такие показатели позволили обеспечить ввод порядка 50 млн кв. м МКД.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов сообщил, что более 2 млн кв. метров жилья будет введено в эксплуатацию в Нижегородской области по итогам 2024 года. Более 4,5 тысяч нижегородцев улучшили свои жилищные условия благодаря нацпроекту.

Также сообщалось, что новые микрорайоны построены в Нижегородской области благодаря программе "Стимул".

 

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Теги:
Жилье Нацпроект Строительство
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