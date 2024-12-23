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Игорь Комаров: "Пришла зима, а с ней - самые добрые праздники"

31 декабря 2024 08:30  [72] Общество

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с наступающим Новым годом и Рождеством.

"Дорогие жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Пришла зима, а с ней - самые добрые праздники. Время надежды и радости. Время с семьей и друзьями. Возможность подарить участие, любовь и тепло близким.

Заканчивается еще один год, и мы вместе смогли многое сделать. Спасибо всем, кто защищает нашу Родину сегодня и участвует в специальной военной операции. Вы - настоящие герои, и вся страна вместе с вами. Спасибо волонтерам за вашу помощь и поддержку. Спасибо тем, кто работает в оборонно-промышленном комплексе. Ваша служба сегодня особенно важна и востребована. Благодарю промышленников, аграриев, бизнесменов, ученых, преподавателей. Всех, кто каждый день трудится на благо нашей большой страны. Всех, кто работает в 14-ти регионах Приволжского федерального округа.

Конечно, особые слова - близким участников специальной военной операции. Ваша вера в победу, в сыновей, братьев и отцов, которые сегодня рискуют жизнью, обязательно принесет всем нам долгожданную победу.

Друзья! Уверен, что наше единство и взаимопомощь, стремление к общей цели, честная и добросовестная работа в уходящем году - отличный фундамент общего будущего.

Желаю всем вам радости и удачи, добра и успехов, настоящей дружбы и тепла!С наступающим 2025 годом и Рождеством Христовым! Пусть все будет хорошо!", - сказал Игорь Комаров.

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Теги:
Игорь Комаров Новый год Рождество
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