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Экономика

Расходы на товары и услуги у россиян выросли почти на 7%

27 декабря 2024 13:29  [122] Экономика

Траты на товары и услуги у россиян за 9 месяцев 2024 года выросли почти на 7%, пишут Известия.

Согласно информации, на товары россияне потратили 44 трлн рублей, на услуги — 13,9 трлн рублей. Расходы на оплату обязательных платежей и взносов составили 10,5 трлн рублей.

Кроме того, товарооборот розничной торговли вырос на 7,8%, а объем платных услуг населению — на 3,5% за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Как сообщалось ранее, каждый четвертый нижегородец по итогам 2024 года обладает финансовой "подушкой безопасности".

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