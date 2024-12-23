Расходы на товары и услуги у россиян выросли почти на 7% Экономика

Траты на товары и услуги у россиян за 9 месяцев 2024 года выросли почти на 7%, пишут Известия.

Согласно информации, на товары россияне потратили 44 трлн рублей, на услуги — 13,9 трлн рублей. Расходы на оплату обязательных платежей и взносов составили 10,5 трлн рублей.

Кроме того, товарооборот розничной торговли вырос на 7,8%, а объем платных услуг населению — на 3,5% за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Как сообщалось ранее, каждый четвертый нижегородец по итогам 2024 года обладает финансовой "подушкой безопасности".