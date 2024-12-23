Движение трамвая №21 по улице Ильинской возобновится с 27 декабря Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Движение трамвая №21 по улице Ильинской в Нижнем Новгороде возобновится со второй половины дня 27 декабря. Об этом сообщает нижегородский "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, трамвайное движение будет запущено на участке от улицы Красносельской до улицы Маслякова.

Накануне были сняты ограничения для движения автомобильного транспорта на пересечении улиц Ильинской и Маслякова. Работы на указанном участке велись с 7 октября.

Напомним, что реконструкция трамвайных путей на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году.