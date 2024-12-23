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Общество

Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 28 и 30 декабря

27 декабря 2024 14:30  [49] Общество

Фото: 613069,613066,613061

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни перекроют движение транспорта возле Дворца спорта в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29). Участок дороги перекроют с 7:00 до 21:00 в субботу, 28 декабря, и в понедельник, 30 декабря.

Согласно информации, ограничения связаны связаны с проведением домашних хоккейных матчей: "Торпедо" на льду "Нагорного" сразится в эти дни с "Барысом" и "Кульлунь РС".

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.

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Теги:
движение Советский район Транспортные ограничения
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