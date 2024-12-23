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Общество

Нижегородская область вошла в число лучших регионов по ESG-индексу за 2024 год

27 декабря 2024 14:49  [34] Общество

Подведены итоги ESG-индекса городов и регионов за 2024 год. Лучшими стали территории с наивысшими результатами по трём компонентам – окружающая среда, социальная сфера и управление. Об этом сообщает ПАО Сбербанк.

ESG-индекс городов и регионов, составленный Сбером и ВЭБ.РФ, выявил лидеров 2024 года среди субъектов Российской Федерации. Высокие показатели устойчивого развития и реализованные практики лучших территорий могут быть полезны другим субъектам в решении стратегических задач в области экологии, социальной политики и управления.

В этом году индекс охватил ещё больше территорий — 85 регионов и 250 городов (в 2023 году было 218 городов). ESG-индекс включает данные по 16 комплексным факторам, объединённым в три блока: окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance).

В топ-20 территорий с наивысшими результатами по всем трём ESG-компонентам, вошли: Белгородская область, Калужская область, Камчатский край, Краснодарский край, Ленинградская область, Москва и Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ.

"В этом году мы обновили индекс с учетом принятых в мае национальных целей развития страны, часть которых связана с повесткой устойчивого развития – это укрепление здоровья населения и поддержка семей, обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие, технологическое лидерство и другие. В следующем году мы планируем продолжить экспертные обсуждения методологии с более чем 20 городами и регионами и завершить синхронизацию показателей индекса с целевыми показателями наццелей. За два года исследований мы заметили, что регионы и города все активнее реализуют проекты устойчивого развития. Наш индекс, который выступает как ориентир для оценки собственного прогресса на пути устойчивого развития, будет полезен и городам, и регионам. Ведь мы все стремимся к общему результату – повысить качество жизни и благополучие людей. А, как показывают опросы, большинство потребностей россиян напрямую связано с повесткой устойчивого развития. Это понятные и близкие каждому человеку жизненные вопросы: качество воздуха, мусор в лесах и городах и загрязнение водоемов – все эти проблемы отмечают около 60% людей, а сверхпотребление ресурсов, чрезмерный выпуск пластика и нехватку зелени в городах волнует до 50% людей", - отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская.

Лидерами блока "Окружающая среда" стали Москва и Московская область, Нижегородская и Ульяновская области, республики Татарстан и Адыгея, а также Удмуртская республика. 

Высокие показатели охраны лесных ресурсов продемонстрировали Республика Татарстан, Нижегородская и Вологодская области (выше 95 баллов), в охране атмосферного воздуха преуспели Московская, Мурманская и Пензенская области (89 баллов). В сфере управления отходами производства лидируют Москва, Московская и Орловская области (выше 60 баллов).

Наиболее прогрессивные практики в этом блоке — внедрение цифровых решений для сохранения природного капитала и снижения воздействия на окружающую среду, реализация климатических инициатив и проектов, а также использование инструментов ответственного финансирования для решения экологических и социальных задач.

В блоке "Общество" лидерами стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Наиболее прогрессивными практиками городов и регионов по блоку "Социальная сфера" стали внедрение AI-решений в социальную сферу и в городское хозяйство, использование государственно-частного партнёрства для создания комфортной городской среды и развития социальной инфраструктуры региона, а также реализация потенциала малых и исторических городов, в том числе в рамках развития креативных индустрий.

Высокие показатели по уровню доходов и занятости населения демонстрируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва  и Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ и Магаданская область (выше 80 баллов). Лидирующие позиции по комфортным условиям жизни и безопасности демонстрируют Чеченская Республика, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, а также Ненецкий автономный округ  (более 54 баллов). Наибольшие значения по показателям инклюзии занимают Московская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Липецкая область (выше 65 баллов).

В блоке "Управление" в число лидеров вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Татарстан, Ростовская и Новосибирская области.

По этому блоку наиболее прогрессивными решениями стали инкорпорирование подходов устойчивого развития и ESG в стратегические документы региона и системное продвижение ESG-принципов среди бизнеса и жителей региона. Также лучшей практикой признано использование цифровых помощников на основе искусственного интеллекта для совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг.

В качестве лидеров цифровизации отмечены Москва и Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область (выше 90 баллов). Наиболее высокие значения по показателям развития малого и среднего предпринимательства продемонстрировали Новосибирская область, Москва, Санкт-Петербург, Калининградская и Ивановская области (более 67 баллов). А лидерами по показателям развития инвестиционного климата стали Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ленинградская область и Москва (выше 70 баллов).

ESG-индекс городов и регионов России, созданный Сбером и ВЭБ.РФ, — это система координат и инструментов, которая позволяет городам и регионам оценить свой прогресс на пути устойчивого развития и достижения национальных целей по направлениям "Окружающая среда", "Общество" и "Управление". В основе лежат показатели индекса качества жизни в городах России ВЭБ.РФ, а также ESG-рэнкинга субъектов РФ Сбера.

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