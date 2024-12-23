Авиарейсы из Баку в Нижний Новгород приостановят с 28 декабря Общество

Авиарейсы из Баку в Нижний Новгород приостановят с 28 декабря, сообщает НТА-Приволжье.

Как отметили в авиакомпании AZAl, меры применяются для обеспечения безопасности пассажиров. Помимо Нижнего Новгорода, также будут приостановлены рейсы в Самару, Саратов и Уфу.

Отмечается, что пассажиры, у которых уже оформлены билеты на данные направления, могут оформить полный возврат средств или перебронировать билеты, без штрафных санкций.

Ранее сообщалось, что почти 20 авианаправлений будет доступно из Нижнего Новгорода в новогодние каникулы.